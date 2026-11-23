La procura di Agrigento richiede all'autorizzazione parlamentare per gli arresti domiciliari del deputato Calogero Pisano nell'inchiesta Eventopoli sui finanziamenti illeciti.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha formalmente richiesto alla Camera dei Deputati l'autorizzazione necessaria per eseguire gli arresti domiciliari nei confronti di Calogero Pisano, deputato nazionale eletto con Fratelli d'Italia. Questa richiesta rappresenta un passo decisivo nell'inchiesta giudiziaria nota come " Eventopoli", che indaga su presunte irregolarità nella gestione di fondi pubblici destinati al settore culturale e turistico della Sicilia.

Dettagli sull'inchiesta Eventopoli e finanziamenti

L'indagine penale, che coinvolge complessivamente dodici indagati, si concentra principalmente sulla presunta gestione illecita di risorse pubbliche allocate per eventi organizzati durante le festività natalizie del 2022 a Agrigento. Gli investigatori hanno identificato tre manifestazioni specifiche come fulcro delle contestazioni: "Xenia Akragantos", "Natale destinazione Agrigento" e "Destinazione Agrigento Costa del Mito". Per queste iniziative, sarebbero stati richiesti complessivamente 602mila euro di finanziamenti pubblici attraverso pratiche di rendicontazione che l'accusa sostiene abbiano gonfiato artificialmente i costi effettivi sostenuti.

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Il presunto danno erariale per la Regione Siciliana è stato quantificato dagli inquirenti in circa 300mila euro. Le accuse ipotizzano che alcune delle manifestazioni abbiano visto rendicontazioni con costi superiori alla realtà, accompagnate da documentazione incompleta e da fatture relative a prestazioni che non sarebbero state effettivamente eseguite. Tra gli elementi esaminati figurano dettagli specifici, come le spese per il concerto di Capodanno di Achille Lauro, incluse 34 fatture per il noleggio di bagni chimici, il che suggerisce un'attenzione minuziosa alle singole voci di spesa contestate.

Flussi finanziari sospetti e bonifici

Un capitolo cruciale dell'indagine riguarda due bonifici per un totale di 30mila euro, eseguiti il 5 agosto 2022 a favore di Calogero Pisano. L'accusa ha ricostruito l'origine di queste somme, ipotizzando che provenissero da risorse riconducibili ad associazioni culturali beneficiarie di finanziamenti pubblici. Sebbene le operazioni fossero formalmente indicate come prestiti personali, gli investigatori sostengono che il denaro sia stato utilizzato per finanziare la campagna elettorale di Pisano in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, senza la dovuta dichiarazione.

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Per l'evento "Destinazione Agrigento - Costa del Mito - Natale 2022" sono state esaminate due distinte richieste di finanziamento, una regionale e una comunale, entrambe dell'importo di 200mila euro ciascuna. Per "Xenia Akragantos", le richieste indicavano invece 101mila euro a carico del regionale e 135mila euro a carico del comunale. Questa struttura finanziaria complessa è al centro delle contestazioni sulla trasparenza e sulla corretta allocazione delle risorse pubbliche.

Impatto reale e sviluppi procedurali

L'indagine si estende anche ai rapporti economici tra enti pubblici, fondazioni e associazioni private, con accuse sull'uso irregolare di documenti contabili nelle rendicontazioni. Gli accertamenti hanno riguardato trasferimenti verso associazioni culturali attraverso operazioni di 15.300, 14.800 e 15.200 euro, oltre ad altri movimenti finanziari che gli inquirenti sospettano siano confluiti su conti personali e su una carta prepagata utilizzata dal parlamentare. Il decreto di sequestro emesso il 23 ottobre contiene 19 capi di contestazione distinti.

Nato ad Agrigento il 20 giugno 1981, Calogero Pisano è stato eletto alla Camera nel 2022 nella circoscrizione Sicilia 1, passando precedentemente per Noi Moderati per tornare a Fratelli d'Italia il 25 febbraio 2026. Il 5 novembre il parlamentare si è presentato davanti al Gip per l'interrogatorio preventivo, avvalendosi della facoltà di non rispondere, mentre i suoi avvocati, Silvio Miceli e Mattia Caleca, hanno depositato memorie difensive. L'articolo 68 della Costituzione richiede ora l'esame della richiesta da parte della Giunta per le autorizzazioni, presieduta da Devis Dori, che dovrà riferire all'Assemblea entro trenta giorni per rendere esecutivo il provvedimento restrittivo.