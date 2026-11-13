Everyone Hates Elon: la satira contro Jeff Bezos e Elon Musk

Il collettivo satirico Everyone Hates Elon usa ironia e campagne pubbliche contro Tesla, Jeff Bezos e Meta, con donazioni per oltre 200mila euro a favore di organizzazioni lgbt+.

Il collettivo satirico Everyone Hates Elon, conosciuto in Spagna anche come Tutti odiano Elon, ha presentato le proprie strategie di protesta giovedì 29 ottobre nell'ex fabbrica Fabra i Coats di Barcellona. Davanti a circa duecento persone, il portavoce del gruppo britannico, citato con il nome di fantasia Jason, ha spiegato come il progetto sia nato e si sia sviluppato. L'incontro si chiamava 'Prendi in giro il potere, genera cambiamento' ed era la Conferenza 4D sulla digitalizzazione democratica e i diritti digitali, organizzata da Xnet e Accent obert nell'ambito del festival Mozilla.

Il gruppo è composto da tre amici e in poco più di un anno ha messo in atto una serie di campagne di protesta che hanno attirato grande attenzione. Il bersaglio principale è il sistema di potere dei multimiliardari, con particolare attenzione a Elon Musk, alla sua azienda Tesla e a Jeff Bezos.

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Campagne satiriche contro Tesla, Bezos e Meta

Le iniziative di Everyone Hates Elon colpiscono Tesla, Jeff Bezos, Meta e figure legate a Jeffrey Epstein, usando manifesti, installazioni e falsi annunci. Il collettivo punta a rendere visibili i temi che considera più urgenti attraverso l'ironia.

Tra le azioni citate figurano falsi annunci pubblicitari della Tesla, con lo slogan 'Da 0 a 1939 in appena tre secondi'. Un altro intervento è lo striscione gigantesco srotolato in piazza San Marco a Venezia contro il matrimonio di Jeff Bezos, con il messaggio 'Se puoi affittare Venezia per sposarti, puoi pagare più tasse'.

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Il gruppo ha anche piazzato una foto gigantesca di Jeffrey Epstein e Donald Trump nei giardini di Windsor, prima di un incontro tra il presidente statunitense e re Carlo III. Un'altra immagine dell'ex principe Andrew è stata esposta al Louvre il giorno del suo arresto. Infine, la campagna contro gli occhiali di Meta di Mark Zuckerberg ha affisso sulle pensiline degli autobus e della metropolitana di Londra l'immagine di Epstein che li indossa, con lo slogan 'La migliore invenzione per pervertiti dai tempi dell'impermeabile'.

Donazioni, boicottaggi e origine della campagna

Everyone Hates Elon ha raccolto donazioni per più di 200mila euro a favore di organizzazioni lgbt+ come Rainbow migration. Il gruppo ha inoltre sostenuto il boicottaggio delle auto Tesla e ha costretto Bezos a parlare di tasse nelle sue interviste.

La vicenda è cominciata nel gennaio 2025, quando Elon Musk ha fatto il saluto nazista durante l'insediamento di Donald Trump. Nella chat di gruppo dei tre amici, che lavorano nel settore delle ong, la conversazione si è rapidamente surriscaldata. Da lì è nata l'idea di una campagna di crowdfunding in cui le persone potevano impegnarsi a donare un penny ogni volta che Musk pubblicava qualcosa su X, con il denaro destinato a cause che lui detesta.

Secondo Jason, il gruppo ha trasformato contro Musk l'odio che si diffonde sulla sua piattaforma. Sono stati stampati e distribuiti adesivi con lo slogan 'Don't buy a Swasticar', ovvero non comprare un'autosvastica. In alcune concessionarie Tesla a Londra sono state introdotte di nascosto figure a grandezza naturale di Musk che fa il saluto nazista.

Un donatore ha aiutato il collettivo a comprare una Tesla da distruggere in un'azione collettiva con mazze da baseball. Il gruppo ha filmato l'evento e ne ha ricavato un'opera d'arte intitolata 'Immagina di avere mille miliardi di dollari ed essere ancora il più grande sfigato al mondo'.

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Ironia, tabloid e la strategia contro Bezos

Secondo Jason, l'ironia permette al collettivo di raggiungere molte più persone rispetto ai toni allarmistici. Gli attivisti ritengono che le persone siano più disposte a condividere un messaggio satirico che un rapporto sulle disuguaglianze sociali ed economiche.

Jason ha spiegato che il tabloid britannico è uno dei più letti e che riesce a trasformare articoli basati su tre commenti su Instagram in temi di dibattito nazionale. Applicando questa logica, e in collaborazione con Greenpeace, il gruppo ha contribuito a far spostare la cerimonia del matrimonio di Jeff Bezos a Venezia.

Le stesse proteste hanno trasformato il Met gala, a cui i Bezos hanno partecipato come benefattori per il loro debutto in società, in un grande boicottaggio contro di loro. Si stima che la coppia abbia pagato sei milioni di dollari per partecipare all'evento.

Prossime iniziative e guerriglia asimmetrica

Everyone Hates Elon sta già lavorando a nuove iniziative, secondo quanto riferito dal collettivo durante la conferenza di Barcellona. Jason descrive l'attività come una guerriglia asimmetrica, in cui il gruppo dispone di mezzi molto limitati rispetto ai avversari.

Jason ha sottolineato il divario di risorse con una frase diretta: 'Loro hanno i social media e miliardi di dollari. Noi paghiamo cento euro per affiggere un falso annuncio pubblicitario alla fermata dell'autobus. Ma sicuramente siamo più divertenti'. Il messaggio del collettivo resta quindi affidato all'ironia e alla condivisione spontanea sui social media.