Evo Morales condannato a 20 anni di carcere per presunto rapimento di minore

Circolati da proteste e blocchi stradali, l'autorità giudiziaria boliviana ha condannato Evo Morales a 20 anni di carcere per una presunta relazione extraconiugale con una minore di 16 anni, sostenuta da 170 prove raccolte dalla Procura.

L'ex presidente Evo Morales è stato condannato a 20 anni di carcere dall'autorità giudiziaria boliviana per una presunta relazione extraconiugale con una minore di 16 anni.

Secondo la Procura, Morales avrebbe pagato denaro e favori politici alle famiglie della ragazza per ottenerne la complicità. Il tribunale di Tarija ha dichiarato Morales 'in ribellione' dopo la sua mancata comparizione in aula, ordinandogli la cattura e quella della madre della giovane. L'accusa sostiene di avere raccolto 170 prove e 39 testimonianze a sostegno dell'impianto accusatorio. Morales respinge ogni addebito e denuncia una persecuzione politica, chiedendo 'un processo imparziale' e il rispetto della presunzione d'innocenza.

La decisione arriva in un clima di forte tensione politica e sociale, segnato da decine di proteste e 67 blocchi stradali contro il governo del presidente Rodrigo Paz. L'ex leader del Movimento al Socialismo resta nella roccaforte cocalera di Cochabamba, protetta dai suoi sostenitori





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