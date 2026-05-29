Shi Yongxin, ex abate del Tempio Shaolin, è stato condannato a 24 anni di carcere e multato per appropriazione indebita e corruzione per un totale di circa 300 milioni di yuan.

L'ex abate del Tempio Shaolin , celebre in tutto il mondo come luogo di nascita del kung fu, è stato condannato a 24 anni di reclusione e a una multa di 3,5 milioni di yuan (circa 517.000 dollari) per reati di appropriazione indebita e corruzione.

Lo hanno riferito venerdì i media statali cinesi. Il monaco buddista Shi Yongxin, 60 anni, era stato incriminato lo scorso marzo dopo essere finito sotto inchiesta nel luglio precedente. Il tribunale della provincia centrale cinese dell'Henan ha emesso la sentenza, stabilendo che Shi aveva abusato del suo ruolo all'interno del Tempio Shaolin per appropriarsi indebitamente di fondi, malversare e accettare e offrire tangenti per un ammontare complessivo di circa 300 milioni di yuan nell'arco di quasi tre decenni.

Secondo le stesse fonti, Shi si è dichiarato colpevole e ha comunicato alla corte che non presenterà appello. Il Tempio Shaolin aveva già reso noto a luglio che il suo monaco capo era sotto inchiesta congiunta da parte di più agenzie per sospetti reati penali, tra cui appropriazione indebita e violazione dei precetti buddisti a causa di relazioni inappropriate con diverse donne protrattesi per un lungo periodo.

In seguito all'indagine, il certificato monastico di Shi è stato prontamente revocato dall'Associazione Buddista Cinese. In una dichiarazione rilasciata venerdì in risposta alla condanna, l'associazione ha affermato che se l'è cercata. Shi, conosciuto come Liu Yingcheng prima di diventare monaco nel 1981, ha diretto il tempio dal 1987 e ne è diventato abate nel 1999. La vicenda ha suscitato grande clamore in Cina, dove il Tempio Shaolin è considerato un simbolo culturale e spirituale di rilevanza nazionale.

La condanna di Shi Yongxin rappresenta un duro colpo per l'immagine del buddismo cinese, già scossa da precedenti scandali. Le autorità hanno sottolineato l'importanza di mantenere l'integrità all'interno delle istituzioni religiose, mentre molti fedeli si interrogano sul futuro del tempio e sulla sua capacità di recuperare la fiducia perduta.

La sentenza, emessa dopo un processo che ha attirato l'attenzione dei media di tutto il mondo, segna la fine di un'era per Shaolin, che ora dovrà affrontare una fase di rinnovamento e trasparenza





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Tempio Shaolin Shi Yongxin Condanna Appropriazione Indebita Corruzione

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