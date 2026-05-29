Ex abate di Shaolin condannato a 24 anni per una truffa da 300 milioni di yuan

Shi Yongxin, ex abate del Tempio di Shaolin, è stato condannato a 24 anni di carcere per embezzlement, appropriazione indebita e corruzione, con tangenti per un totale di circa 300 milioni di yuan accumulati in quasi tre decenni.

Shi Yongxin , l'ex abate del celebre Tempio di Shaolin, è finito sotto i ferri della giustizia cinese. Dopo anni di accesi dibattiti sulla sua gestione delle risorse del monastero e sul suo ruolo di figura pubblica, un tribunale della provincia di Henan lo ha condannato a ventiquattro anni di reclusione.

La sentenza, emessa lo scorso venerdì, si fonda su un'indagine approfondita che ha messo alla luce una serie di reati di natura finanziaria. Secondo le autorità, Shi avrebbe sfruttato la sua posizione per approfittare indebitamente di fondi destinati al Tempio, svuotare casse e, in modo sistematico, accettare e distribuire tangenti per un valore complessivo di circa 300 milioni di yuan, equivalenti a poco più di 44 milioni di dollari americani.

Tali pratiche illecite si sarebbero protratte per quasi tre decenni, facendo di Shi una figura iconica di corruzione all'interno di un'istituzione religiosa tradizionalmente associata a valori di disciplina e moralità. La vicenda ha avuto inizio nel marzo 2023, quando Shi è stato formalmente posto sotto inchiesta per presunte violazioni della legge anticorruzione.

L'indagine, condotta dalle autorità cinesi, ha seguito una serie di segnalazioni interne e di denunce da parte di membri della comunità monastica, preoccupati per la gestione dei fondi del Tempio. Nel luglio dello stesso anno, le autorità hanno approfondito le indagini, raccogliendo testimonianze, documenti contabili e registrazioni di pagamenti sospetti. Il caso ha rapidamente guadagnato attenzione internazionale, alimentando dibattiti sulla trasparenza delle istituzioni religiose in Cina e sulla stretta relazione tra religione e potere politico nel paese.

Durante la sessione plenaria dell'Assemblea nazionale del popolo, tenutasi a Pechino il 4 marzo 2016, Shi Yongxin era stato visto mentre si avvicinava al Grande Salone del Popolo, figura di risalto nella vita pubblica cinese. L'immagine, resa celebre da Reuters, contrasta drammaticamente con la sua attuale condanna, evidenziando quanto possa cambiare il destino di un individuo al centro dell'attenzione mediatica.

La decisione del tribunale di Henan non è solo una punizione personale, ma anche un segnale forte del governo cinese contro la corruzione, anche quando questa riguarda figure religiose di rilievo. Le autorità hanno dichiarato che la sentenza servirà da deterrente per altri leader religiosi e istituzionali, sottolineando l'impegno dello Stato a combattere l'abuso di potere e a garantire che le risorse destinate a scopi culturali e spirituali siano gestite in maniera corretta e trasparente.

Il caso Shi Yongxin rimane, dunque, un punto di riferimento per il dibattito su etica, religione e governance in una Cina che sta intensificando la lotta contro la corruzione a tutti i livelli della società





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