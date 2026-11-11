Ex brigatista Leonardo Bertulazzi fuggito da arresti domiciliari a Buenos Aires

Il 74enne ex membro delle Brigate Rosse è riuscito a fuggire dalla sua residenza domiciliaria a San Telmo, Buenos Aires, dopo la revoca dello status di rifugiato. La fuga ha scatenato l'emissione di un ordine di cattura urgente da parte della Direzione generale dell'intelligence criminale argentina.

L'ex brigatista rosso Leonardo Bertulazzi, 74 anni, è riuscito a fuggire dall'arresto domiciliare a cui era stato sottoposto a Buenos Aires. La fuga è avvenuta nel quartiere San Telmo, dove il detenuto aveva goduto di arresti domiciliari per motivi di salute. L'evento, annunciato dall'avvocato Rodolfo Yanzon, ha provocato l'emissione di un ordine di cattura urgente da parte della Direzione generale dell'intelligence criminale (DIC) argentina.

Meccanismo dell'ordine di cattura

La DIC, al timone dell'ordine, ha fissato un mandato di arresto per Bertulazzi che deve scontare 27 anni di carcere. L'ordine di cattura è stato archiviato in Interpol, pronte ad operare per trasferire l'ex brigatista in Italia, dove si complica la sua situazione legale. Il decreto è stato pubblicato sul sito ufficiale della DIC e comunicato alla stampa argentina, garantendo l'accesso rapido alle autorità diplomatiche.

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Ruolo delle autorità argentine e delle decisioni precedenti

L'arresto originario di Bertulazzi risale al 2002, quando fu incriminato per l'omicidio dell'industriale Pietro Costa. Il suo carcere è stato sospeso da un tribunale argentino perché il paese non permite l'estradizione in caso di condanna di un imputato in contumacia. Dopo 44 anni di latitanza, il 2024 ha visto la rintegrazione della condanna e la revoca dello status di rifugiato politico con la nuova amministrazione di Javier Milei. Buenos Aires aveva precedentemente concesso a Bertulazzi status di rifugiato, pertanto la revoca ha disattivato i suoi diritti di protezione, e successivamente è stato nuovamente arrestato.

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Stato di salute e motivazioni della fuga

Yanzon ha dichiarato che la fuga è stata motivata da condizioni di salute precarie: il detenuto ha subito tre ictus durante la permanenza a San Telmo. L'ultimo accertamento medico, avvenuto il 6 novembre 2024 presso il centro epilessia dell'ospedale Ramón Mejía, ha prescritto un trattamento di due mesi, con un elettroencefalogramma programmato per il 27 novembre. L'avvocato ha sostenuto che la mancata cura adeguata abbia spinto Bertulazzi a chiedere libertà, nonostante il giudice Maria Servini de Cubria non sia riuscita a garantire una difesa completa.

Prospettive future e impatto internazionale

Tale fuga mette in luce la tensione tra le leggi argentine sul trasferimento di detenuti per motivi di salute e la costante pressione europea sull'esecuzione di condanne per crimini di stato. Con la dichiarazione di un ordine di cattura, l'Argentina rafforza la cooperazione con Interpol, prevedendo la rapida rapimento del detenuto nelle infrastrutture italiane. La situazione di Bertulazzi è d'ostilità legale, con il trasferimento di detenzione che potrebbe trarre nuove implicazioni sulla politica internazionale di extradizione e sulle relazioni tra Argentina e Italia, che avviano ad oggi successive discussioni in consolata e tribunale.