Ex Cavs 2016 in vacanza insieme in Europa:LeBron James, JR Smith e altri campioni festeggiano il decennale della vittoria NBA

Alcuni membri della storica squadra dei Cleveland Cavaliers campioni NBA nel 2016 si sono riuniti per una vacanza in Scozia e Inghilterra. Tra golf, elicotteri e degustazioni, celebrano il decennale della rimonta più iconica della storia del basket, tra assenze giustificate e messaggi di unità sui social.

Un gruppo di ex giocatori dei Cleveland Cavaliers , campioni NBA nel 2016, sta trascorrendo insieme alcuni giorni di vacanza in Europa , documentando il loro relax e le attività sui social media.

Tra i protagonisti c'è LeBron James, mentre Kyrie Irving non è presente fisicamente, anche se ha ricordato l'anniversario della vittoria con un post. Il gruppo, partito per la Scozia e l'Inghilterra, sta alternando lunghe partite di golf, tour in elicottero, visite culturali e degustazioni di vino. La reunion, che ha visto l'aggiunta di altri ex compagni, è stata allietata dalla presenza di diverse famiglie, trasformandosi in una vera e propria vacanza di gruppo.

L'assenza di Irving aveva inizialmente acceso qualche polemica, in particolare dopo un commento di JR Smith, ma la questione sembra essere stata archiviata. Il giocatore, ora ai Dallas Mavericks, ha comunque voluto celebrare il decennale di gara-7 con un messaggio di unità: "Tutti per uno. Uno per tutti. NOI abbiamo completato la missione insieme come fratelli, e questo è tutto ciò che conta per me".

Oltre ai festeggiamenti, il viaggio permette di rinsaldare i legami nati durante quella storica rimonta, considerata una delle più grandi nella storia dello sport. La scelta dell'Europa come meta riflette probabilmente il desiderio di staccare dalla pressione mediatica statunitense e godersi momenti di normalità, lontano dai campi da basket. Tra i partecipanti figura anche Timo Mozgov, Mo Williams, James Jones, Dahntay Jones e Jordan McRae, tutti reduci da quei playoff memorabili.

Il tour, organizzato in modo informale, sta suscitando grande interesse tra i tifosi, che seguono con curiosità le storie Instagram e i post dei campioni. L'atmosfera è distesa e gioiosa, con i giocatori che si lasciano andare a scherzi e momenti di complicità. Non mancano le visite a distillerie e castelli, tipici delle zone scozzesi e inglesi. La vacanza rappresenta anche un modo per celebrare un'amicizia nata sotto pressione e consolidata dalla vittoria più inaspettata.

Nonostante le carriere li abbiano separati, il legame rimane forte, come dimostra questo ritrovo. Kyrie Irving, pur non essendo presente, ha voluto comunque rendere omaggio a quel momento, sottolineando il valore del collettivo. Il suo messaggio è stato apprezzato dai compagni, che hanno risposto con affetto sui social. L'evento, che si svolge dieci anni dopo la finale, assume un significato speciale per tutti i coinvolti.

In un'epoca di costanti cambiamenti nel mondo NBA, queste storie di fratellanza sportiva sono rare e preziose. I tifosi ricordano ancora l'esplosione di gioia alissone di Cleveland dopo la vittoria, e ora vedono i protagonisti condividere ancora quei momenti. Il viaggio in Europa, tra paesaggi mozzafiato e buon cibo, è l'occasione perfetta per rafforzare quei ricordi. Nonostante le assenze, il gruppo è numeroso e rappresenta gran parte di quella squadra storica.

La vacanza proseguirà ancora per qualche giorno, con tappe non annunciate ma altrettanto suggestive. Per i Cavs del 2016, quel titolo resta il punto di arrivo di una journey incredibile, e questa reunion ne è la celebrazione più sincera. Tra un giro di whisky e una partita a golf, i campioni stanno scrivendo un nuovo capitolo della loro amicizia, lontano dai riflettori ma non meno significativo. La stampa internazionale ha iniziato a interessarsi all'evento, dato lo status delle leggende coinvolte.

Le immagini che circolano sui social mostrano volti sorridenti e una convivialità autentica. Insomma, un momento di puro sport e umanità, che travalica i confini del basket





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