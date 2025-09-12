Ex Dirigente Napoli: 'Gli Azzurri Ora Al Livello Di Milan, Juventus, Inter'

Un ex dirigente del Napoli analizza la nuova stagione di Serie A per gli azzurri.

Un ex dirigente del Napoli , che ha lavorato sia durante l'epoca di Maradona sia sotto la presidenza di De Laurentiis, ha analizzato la nuova stagione di Serie A per gli azzurri. Secondo lui, il Napoli ora si è posizionato a un livello paragonabile alle grandi squadre del Nord come Milan, Juventus e Inter, come dimostra il modo in cui si è mosso nel mercato estivo dopo aver conquistato lo scudetto.

Gli azzurri hanno acquisito giocatori di valore, seguendo la strategia di Conte per rinforzarsi nel modo più efficace. L'ex dirigente ritiene che la campagna acquisti sia stata stupenda, con un solo appunto per la mancata acquisizione di Ndoye, che avrebbe completato una rosa eccezionale. Ma in generale, assegna un voto 9 al club per quanto fatto prima e dopo il mercato. Per quanto riguarda la Champions, l'ex dirigente considera questa un'avventura splendida e auspica che gli azzurri si divertano e forse sorprendano le squadre che non li vedono andare oltre il girone eliminatorio. Non vuole fare previsioni, ma ritiene che il club abbia allestito una rosa molto competitiva, proprio come fanno le grandi squadre. Savona, al riguardo, permette che anche Antonio Conte ne è consapevole e che il Napoli può puntare a raggiungere posizioni importanti.





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Napoli Serie A Campagna Acquisti Champions League Antonio Conte

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

