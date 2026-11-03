Ex-General Ben-Reuven e Olivicoltori di Qusra: Solidarietà nella Cisgiordania

Ex generali israeliani aiutano i palestinesi a raccogliere le olive a Qusra per contrastare la violenza dei coloni e l'impunità militare nella Cisgiordania nel 2026.

A Qusra, un villaggio vicino a Nablus nella Cisgiordania occupata, la raccolta delle olive del 2026 ha assunto un significato politico e umano straordinario. Tre giorni dopo l'inizio ufficiale della stagione, specificamente martedì tre novembre, un gruppo di ex alti ufficiali dell'esercito israeliano si èunito agli agricoltori palestinesi per assistere nella mietitura. Questo gesto di solidarietà nasce come risposta diretta all'aumento delle violenze compiute da coloni militanti contro la popolazione palestinese locale.

Contesto della Violenza Settler a Qusra

La situazione a Qusra riflette un fenomeno più ampio che sta colpendo l'intera regione. Secondo i dati forniti dall'organizzazione per i diritti umani israeliana Yesh Din, sono stati registrati centoottanta attacchi fisici ai danni degli olivicoltori palestinesi durante i primi trentacinque giorni della campagna di raccolta. Questi numeri evidenziano una scala di intimidazione che impedisce agli agricoltori di lavorare nelle proprie terre senza il rischio di subire aggressioni fisiche o minacce.

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Posizione degli Ex Ufficiali Militari

Eyal Ben-Reuven, ex generale di divisione, ha guidato questa iniziativa coordinando un gruppo di circa trenta alti ufficiali militari, inclusi sei generali attivi. Ben-Reuven ha descritto le aggressioni subite dalle donne e dai bambini come eventi che ricordano i pogrom storici, citando i racconti dei suoi genitori riguardo alle sofferenze del popolo ebraico. La sua motivazione include anche la preoccupazione per la reputazione globale di Israele, affermando che tali azioni strategiche stanno creando problemi diplomatici significanti negli Stati Uniti e in Europa.

Critiche all'Operatività dell'Esercito

Doron Meinert, ex colonnello ora volontario nella regione, ha sostenuto che l'esercito israeliano facilita spesso questi attacchi. Secondo Meinert, alcuni soldati condividono la visione dei coloni militanti che attribuisce ai soli ebrei il diritto sulla terra, mentre considerano gli arabi residenti di seconda classe. Questa percezione è condivisa da Jonatan Yoni, ex generale di brigata, che si è opposto all'annessione della Cisgiordania e ha evidenziato come la tattica dei coloni danneggi gli interessi statali israeliani a lungo termine.

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Conseguenze Economiche e Sociali per gli Agricoltori

Nimr Nazzal, proprietario terriero a Qusra, ha dichiarato che senza l'intervento degli ex militari sarebbe stato impossibile per lui e altri accedere ai propri ulivi. La presenza di forze di sicurezza è risultata insufficiente o parziale, essendo presente in oltre il ventitré per cento dei casi di violenza settler documentati da Yesh Din. Gli abitanti locali riferiscono che quando chiamano le autorità, queste arrivano troppo tardi o, in alcuni casi, sembrano proteggere gli aggressori invece delle vittime.

Prospettive Future e Dichiarazioni Ufficiali

L'esercito israeliano continua a condannare formalmente la violenza e a dichiarare di operare per mantenere la sicurezza nella regione. Tuttavia, la presenza di cinquecentomila coloni e tre milioni di palestinesi nella Cisgiordania rende la gestione della sicurezza estremamente complessa. Le Nazioni Unite e la maggior parte dei paesi considerano illegali gli insediamenti secondo il diritto internazionale, creando un contesto di tensione continua che richiede soluzioni politiche strutturali oltre che interventi di protezione immediata.