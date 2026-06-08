Ex-head of Ukraine's Supreme Court to serve 5 years in prison in bribe case

Deputy Prosecutor General Artem Sytnyk described the case as a key test of Kiev's wartime anti-corruption drive.

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Kyiv, 8 giugno (Reuters) - L'ex capo della Corte Suprema ucraina sconterà cinque anni di carcere in base a un patteggiamento in un caso di corruzione di alto profilo, hanno detto lunedì i procuratori anti-corruzione. Vsevolod Kniaziev è stato accusato di aver accettato una tangente di 2,7 milioni di dollari nel 2023 in cambio di una sentenza del tribunale - un caso visto come un test chiave dell'azione anticorruzione di Kiev, osservato da vicino dai partner stranieri.

Affrontare la corruzione radicata è fondamentale per l'Ucraina, che cerca di ottenere un sostegno finanziario sostenuto e di progredire verso l'adesione all'Unione europea, combattendo al contempo contro la Russia nel quinto anno di guerra. Kniaziev, che in precedenza aveva negato di aver commesso illeciti, ha accettato come parte dell'accordo di testimoniare contro altri sospetti, hanno detto i pubblici ministeri. Non lo hanno identificato formalmente per nome, come previsto dalla legge ucraina.

In base all'accordo, le autorità confischeranno due proprietà e più di 200.000 dollari. Kniaziev dovrà anche donare 1,1 milioni di dollari alle forze armate ucraine.

L'Ucraina, dove negli ultimi anni la lotta alla corruzione si è concentrata su cercatori in altitudine e ex ministri e consiglieri presidenziali, è stata classificata al 104° posto su 182 Paesi nell'ultimo Indice di percezione della corruzione di Transparency International, lavorando a lungo verso l'integrazione europea e il combattimento contro la Russia in una guerra ancora in corso dopo quasi cinque ann





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