Ex Ilva, sindacati non firmano l'intesa sugli ammortizzatori sociali

I sindacati non sottoscrivono l'accordo al ministero del Lavoro sull'ex Ilva per l'assenza di garanzie occupazionali e di un piano industriale. Inps e Acciaierie d'Italia assicurano la cassa integrazione il 12 dicembre.

I sindacati dei lavoratori hanno deciso di non sottoscrivere l'intesa sugli ammortizzatori sociali al termine dell'incontro al ministero del Lavoro sulla vertenza ex Ilva. Il tavolo è stato aggiornato dopo il precedente incontro del 6 novembre e riguarda il futuro degli stabilimenti del gruppo siderurgico.

Alla base del mancato accordo c'è l'assenza di garanzie occupazionali ritenute sufficienti e di un piano industriale e di decarbonizzazione. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto di conoscere le prospettive produttive e occupazionali degli stabilimenti prima di firmare.

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Ex Ilva, il mancato accordo sugli ammortizzatori sociali

I sindacati non hanno firmato l'intesa perché ritengono necessario conoscere il quadro industriale prima di chiudere l'accordo sugli ammortizzatori sociali. La loro posizione non riguarda la cassa integrazione in sé, ma le condizioni in cui viene utilizzata.

La cassa integrazione è lo strumento che consente di gestire la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa, sostenendo il reddito dei dipendenti. Senza un quadro chiaro sulla produzione, però, i lavoratori non possono valutare se le garanzie offerte siano adeguate.

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La richiesta sindacale è quindi condizionata: prima la visione industriale, poi la firma sugli ammortizzatori. Al termine del confronto al ministero del Lavoro non è stata raggiunta un'intesa condivisa tra le parti.

Pagamenti garantiti da Inps e Acciaierie d'Italia

Inps e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria hanno assicurato che la cassa integrazione sarà corrisposta regolarmente il 12 dicembre. Il pagamento avverrà insieme alle altre competenze maturate dai lavoratori.

Secondo quanto emerso durante il confronto al ministero, la rassicurazione riguarda la continuità delle erogazioni economiche. Per i lavoratori, la data del 12 dicembre rappresenta un riferimento concreto per le proprie entrate.

Questo impegno sui pagamenti resta però separato dalla questione industriale ancora aperta. Sul fronte dell'accordo non c'è al momento alcuna firma da parte dei sindacati.

Ex Ilva, le richieste dei sindacati sul futuro

I sindacati chiedono garanzie occupazionali e un piano industriale e di decarbonizzazione come condizioni per la firma. Le organizzazioni dei lavoratori hanno ribadito che la questione occupazionale non può essere separata dalla prospettiva produttiva degli stabilimenti.

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Senza un piano industriale definito, non è possibile stabilire con chiarezza quale sarà il livello occupazionale negli stabilimenti nel medio periodo. Per questo i rappresentanti dei lavoratori considerano preliminare la presentazione delle prospettive produttive.

Il riferimento alla decarbonizzazione indica che il piano dovrebbe chiarire anche l'evoluzione ambientale e tecnologica degli impianti. Il nodo resta quindi industriale oltre che sociale, e richiede risposte precise prima di qualsiasi sottoscrizione.

Prossimi passi dopo il tavolo al ministero

Il prossimo passaggio concreto è il pagamento della cassa integrazione previsto per il 12 dicembre, mentre l'intesa sugli ammortizzatori sociali resta non sottoscritta. Le due questioni procedono quindi su binari distinti.

Per i lavoratori degli stabilimenti dell'ex Ilva, la mancata firma non interrompe le erogazioni annunciate da Inps e Acciaierie d'Italia. Resta invece aperta la richiesta di chiarimenti su occupazione e produzione.

Il confronto proseguirà sul tavolo del ministero del Lavoro, dove le parti dovranno affrontare il nodo del piano industriale e di decarbonizzazione richiesto dai sindacati.