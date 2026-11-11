Il professore Diliberto accetta un francobollo celebrativo in Cina, riconoscimento delle collaborazioni italo‑cinesi nelle università e nel diritto romano.

Mario Diliberto, ex ministro della Giustizia e ex segretario del PCdI, ha ricevuto oggi in Cina un francobollo commemorativo dedicato alle sue attività di collaborazione tra le università italiane e quelle cinesi. L'iniziativa, stampata in duemila copie, è stata promotrice dei colleghi dell'Università di Wuhan e rappresenta un riconoscimento ufficiale delle iniziative accademiche e culturali intraprese in dieci anni.

Origin del francobollo e sensazione del ministro

Diliberto ha dichiarato di aver espresso anche in Cina che il francobollo era un "riconoscimento al lavoro collettivo" e un semplice "esagerazione" dello stesso. L'espressione ironica del ministro, accompagnata da una risata, ha mostrato la sua confusione ma anche la soddisfazione per l'evento.

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Il francobollo, dal design di un Premio dell'amicizia, include la medaglia che Diliberto ha ricevuto nel 2024, la più alta onorificenza cinese per uno straniero. La rappresentazione del premio testimonia la stretta amicizia accademica e scientifica tra Italia e Cina.

Collaborazioni accademiche italo‑cinesi

Durante il forum dei rettori italo‑cinesi, tenutosi nel 2024 e 2025, il ministro dell'Istruzione cinese ha pubblicamente riconosciuto il modello di collaborazione tra la Sapienza di Roma e la Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan. Sono stati aperti otto corsi di laurea della Sapienza in diverse discipline con l'intervento di studenti cinesi, con un totale di mille iscritti.

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Il 5 giugno di quest'anno, la rettrice Polimeni e il rettore Zhu Fangwei hanno inaugurato il campus internazionale di Wuhan, che funziona come sede autonoma nel centro della città. Attraverso quel progetto, oltre cento studenti cinesi hanno conseguito il dottorato di ricerca a Roma.

Il ruolo del diritto romano nella ricerca cinese

Diliberto ha spiegato che i cinesi hanno integrato il diritto romano come base per il loro codice civile, entrato in vigore il 1 gennaio 2021. L'intervista con l'Unione Sarda ha evidenziato l'influenza storica del diritto romano, che ha evoluto dal 2500 a.C. fino ai giorni nostri, superando l'approccio di un modello occidentale definitivo.

Il ministro ha sottolineato l'importanza di comprendere che ogni sistema giuridico ha la propria evoluzione storica, e che non è opportuno definire un modello occidentale superiore a tutti gli altri data le dinamiche globali.

Reazioni e implicazioni politiche

Diliberto ha ammesso di essere lontano dalla scena politica nazionale, trasmettendo che "tutto questo non c'è più" e che si sente a suo agio nelle relazioni con la Cina. La sua risposta ha evidenziato un distacco dalla tradizionale arena politica italiana e un rinnovato focus sulle relazioni internazionali e scientifiche.

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La generazione di stampa ha osservato che questa iniziativa potrebbe contribuire a rafforzare le relazioni culturali e scientifiche tra Cina e Italia, in un contesto in cui la Cina continua a investire in settori chiave e a espandersi globalmente. L'iniziativa inoltre si inserisce in un più ampio progetto di "civiltà" accademica che include collaborazioni nel settore della legge e della scienza sociale.