Ex modella di Playboy mostra l'autunno nella tenuta di famiglia su Instagram

L'ex modella di Playboy, 59 anni, ha condiviso un nuovo video autunnale su Instagram girato nella tenuta di famiglia, dove vive dal 2019.

L'ex modella di Playboy, 59 anni, ha mostrato ai suoi follower su Instagram l'accogliente cornice autunnale in cui vive. Nel nuovo video, l'ex modella è tornata nel 2019 nella vasta tenuta di famiglia, che fa da sfondo a tutte le immagini del filmato.

Nella didascalia ha scritto che 'L'autunno è la stagione dell'anima', una frase che introduce un racconto visivo della vita quotidiana in campagna più che un annuncio. Il post mette al centro gesti semplici, dalla cura delle piante alla lettura.

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Il video tra giardino, cane e pontile

Nel filmato l'ex modella si prende cura del rigoglioso giardino, legge un libro, gioca con il cane e passeggia su un pontile. Le scene si succedono senza una vera trama, e insieme compongono l'immagine di una stagione vissuta all'aperto.

Nella parte successiva del video si sposta nel giardino sul retro con la fotocamera e coglie alcuni fiori. Poi torna alla lettura, passando dal lavoro nel verde alla pausa più raccolta della giornata.

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Il giardino resta il filo conduttore dell'intero montaggio. Le piante, i fiori raccolti e il libro compaiono nello stesso spazio, e questo rende il video coerente con il tono riflessivo della didascalia.

Il libro Amore e Psiche di Erich Neumann

Nel video l'ex modella rivela ai fan che sta leggendo 'Amore e Psiche: lo sviluppo psichico del femminile'. Ha aggiunto di aver letto quel libro moltissime volte.

Amore e Psiche è un'opera di psicologia analitica dello psicoanalista junghiano Erich Neumann. Il sottotitolo indica il tema centrale del testo, cioè lo sviluppo psichico del femminile.

La scelta di questa lettura si collega al tono del post, che insiste sulla dimensione interiore della stagione. Il riferimento alla psicologia analitica offre ai follower un indizio sul tipo di letture che accompagnano la sua routine.

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Cosa racconta il ritorno alla tenuta di famiglia

Il ritorno nel 2019 alla tenuta di famiglia è il contesto in cui si colloca l'intero video. Il dettaglio resta sullo sfondo del filmato, ma spiega l'ambiente ampio e curato delle immagini.

Il post non riporta ulteriori dettagli sulla proprietà né annunci legati alla vita privata. Il contenuto resta quindi una testimonianza visiva e personale, costruita su immagini di vita quotidiana.

Il video si inserisce in una narrazione dell'autunno come stagione di riflessione, espressa dalla frase della didascalia. Il giardino, il pontile e il cane restano gli elementi distintivi di questo racconto condiviso con il pubblico del profilo.