Ex Pm Venditti su Sempio e Sapone: Revisione Stasi

L'ex procuratore Venditti chiede chiarezza a Sapone sulle telefonate e conferma l'innocenza di Sempio mentre si attendono le novità per la revisione Stasi.

L'ex procuratore Venditti ha ribadito con forza la posizione di difesa riguardo alla figura di Sempio, sostenendo che l'individuo debba essere considerato innocente. La convinzione si basa essenzialmente sull'analisi della perizia De Stefano, elemento cruciale che non consente di collocare Sempio sulla scena del crimine. Senza prove dirette di presenza fisica, la colpevolezza non può essere accertata.

Chiarezza su Sapone e Contatti

Per quanto riguarda l'operato dell'ex responsabile della polizia giudiziaria Silvio Sapone, l'ex pm Venditti ha chiesto spiegazioni dettagliate. Non si sente tradito, ma richiede un chiarimento sulle venti telefonate effettuate tra sabato e domenica. A quel tempo non era stato ricevuto alcun rapporto ufficiale e Sapone non disponeva di un mandato per agire con quella metodologia.

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Nessun Mandato per Agire

L'assenza di autorizzazione legale per le azioni condotte da Silvio Sapone rappresenta un punto centrale della discussione. L'ex magistrato sottolinea come la mancanza di riferimenti formali abbia creato una situazione di opacità. È necessario che la dinamica di quei giorni venga ricostruita con precisione per comprendere le reali intenzioni e le modalità operative utilizzate.

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Revisione Processo Stasi

Sulla richiesta di revisione del processo a carico di Stasi, si attendono da mesi risultati eclatanti che potrebbero cambiare le sorti del caso. Finora la Corte d'Appello non ha ancora revisionato la sentenza della Corte di Cassazione, lasciando Stasi formalmente colpevole. La difesa continua a preannunciare novità decisive che saranno valutate una volta lette le nuove prove.

Sentenza Cassazione Efficace

Fino a quando non ci sarà un overturning ufficiale da parte della Corte d'Appello, la condanna di Stasi rimane valida. Questo stato di cose rende ancora più urgente la pubblicazione degli elementi che la difesa promette da lungo tempo. L'attesa per queste nuove informazioni è diventata un punto di riferimento per ogni ulteriore sviluppo giuridico legato al caso.