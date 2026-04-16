Ex Presidente CONI: “Serve un cambio di regime, non di presidente” per la FIGC. Affondo su Binaghi e pressioni per il commissariamento.

L'ex presidente del CONI, in corsa per la FIGC, commenta le affermazioni del ministro Abodi, la posizione di Binaghi e le pressioni per un commissariamento. Sottolinea la necessità di un cambiamento sistemico e del coinvolgimento degli atleti nella gestione federale.

L'ex presidente del CONI , candidato oggi dalla Serie A alla presidenza della FIGC , è intervenuto durante l'evento “Il Foglio a San Siro”, commentando le recenti dichiarazioni del ministro Abodi . Quest'ultimo ha affermato che 'Serve un cambio di regime, non di presidente'. L'ex numero uno del CONI ha trovato condivisibile l'affermazione del ministro, sottolineando come una singola persona non possa apportare le modifiche attese se il sistema nel suo complesso rimane immutato.

Ha inoltre fatto riferimento alle parole del presidente della Federtennis, Binaghi, il quale avrebbe definito l'ex presidente del CONI troppo simpatico per attuare le riforme necessarie, ricordandogli un'occasione avuta otto anni prima. L'ex presidente del CONI ha risposto in merito al commissariamento di una federazione, come potrebbe accadere alla FIGC, spiegando che dipende dalla natura del commissariamento stesso. Se non vi sono irregolarità amministrative, problematiche legate ai campionati o alla giustizia sportiva, le modifiche statutarie non possono essere apportate senza una delibera di un'assemblea straordinaria.

Ha infine ringraziato Binaghi, interpretando il suo commento come un complimento, seppur inaspettato. Riguardo alla sua candidatura e al crescente numero di società che lo supportano, ha dichiarato che il numero di società è raddoppiato in pochi giorni, raggiungendo quota diciannove, dopo decenni di lotta per arrivare a undici. Ha sottolineato come questo aumento rifletta un discorso di credibilità e rispetto.

Sulla posizione del presidente Gravina, ha affermato di non voler dire nulla di nuovo, riconoscendo la sua volontà di portare a termine il mandato, nel pieno rispetto del consenso ricevuto e delle considerazioni interne ed esterne alla Federazione. Ha confermato l'importanza dei confronti con le altre componenti, esprimendo l'impressione che le componenti tecniche siano disponibili al dialogo e che sia necessario un cambiamento, non necessariamente drastico come un 'colpo d'ascia', ma basato sulla persuasione e sulla ricerca di sintesi.

Leggendo molti nomi circolanti, ha ammesso di non aver pensato a nulla di specifico per sé, né di avere impegni personali in tal senso, ma ritiene fondamentale che un presidente di federazione coinvolga almeno un atleta nella gestione, per questioni di consiglio federale e per il valore aggiunto che un ex campione può portare, specialmente nel calcio. Ha espresso la sua opinione riguardo all'interesse della politica nella questione, ritenendolo giusto entro certi limiti, e ha evidenziato i suoi ottimi rapporti con gli esponenti politici nel corso degli anni, citando anche una videoconferenza con il CIO che ha elogiato la continuità organizzativa e il rispetto dimostrato dalla federazione.

Ha ribadito l'importanza del rispetto reciproco, pur riconoscendo che un rapporto idilliaco con tutti sia improbabile. Non teme il passato, considerando peggio il rimanere ancorati a rimpianti e rimorsi. Descrive il suo approccio come quello di chi cerca sempre di 'volare alto' e di trovare una strada di convivenza pacifica, anche con chi non gli ha voluto bene, contrapponendosi a chi invece cerca attivamente di creare polemiche e ostacolare gli altri.

Ha appreso dai giornali di presunte divergenze con il governo, ma ha ricordato di parlare quotidianamente con molti esponenti, citando il premio Leonardo ricevuto su consiglio di Tajani e Urso, e sottolineando i suoi anni di collaborazione con i rappresentanti governativi per i Giochi Olimpici, evidenziando una possibile contraddizione in chi afferma che abbia problemi con l'intero esecutivo. L'intervento si lega anche alle notizie relative alle pressioni ricevute dal presidente del CONI Buonfiglio per commissariare la FIGC, e alle dinamiche del calciomercato, con particolare riferimento al valzer delle panchine in Serie A e Serie B, e alle riflessioni sul futuro allenatori.





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