Ex presidente sudcoreano condannato a 30 anni per ordine di droni militari su Pyongyang

Il tribunale di Seoul ha condannato l'ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol a 30 anni di reclusione per aver ordinato l'invio di droni militari su Pyongyang nel 2024, creando un pretesto per la sua fallita dichiarazione di legge marziale. La sentenza potrebbe avere conseguenze politiche a lungo termine per il paese.

Il tribunale di Seoul ha condannato l'ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol a 30 anni di reclusione per aver ordinato l'invio di droni militari su Pyongyang nel 2024, creando un pretesto per la sua fallita dichiarazione di legge marziale .

La sentenza è stata emessa venerdì e segue un'indagine condotta da procuratori speciali. Yoon Suk Yeol, che ha lasciato la presidenza nel 2024, ha sempre negato le accuse. La condanna è stata accolta con sorpresa da molti osservatori, poiché la dichiarazione di legge marziale era stata ampiamente criticata all'epoca e aveva portato a una forte opposizione interna. La sentenza potrebbe avere conseguenze politiche a lungo termine per il paese, con le elezioni presidenziali previste per il 2026





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