Ex procuratore generale Bondi si rifiuta di rispondere su Trump nell'indagine sui file Epstein

L'ex procuratore generale degli Stati Uniti Pam Bondi non ha risposto alle domande del Congresso riguardanti la conoscenza di Donald Trump delle attività di Jeffrey Epstein e la possibile direttiva di redigere documenti. L'intervista a porte chiuse ha evidenziato le tensioni politiche sulla gestione dei milioni di documenti Epstein, con accuse di copertura e critiche sulla mancata trasparenza.

I democratici statunitensi accusano Pam Bondi , ex procuratore generale, di essersi rifiutata di rispondere alle domande del Congresso riguardanti il presidente Donald Trump nell'ambito dell'indagine sulla gestione dei file Jeffrey Epstein .

Durante un'intervista a porte chiuse davanti alla commissione di监督 della Camera dei Rappresentanti, Bondi ha dichiarato di aver delegato la supervisione del processo di pubblicazione dei documenti al vice procuratore generale Todd Blanche, ora procuratore generale ad interim. Ha anche difeso la gestione dell'amministrazione Trump del caso Epstein, ammettendo solo "errori di redazione" senza fornire dettagli.

Secondo i democratici, un avvocato del Dipartimento di Giustizia presente all'intervista ha impedito a Bondi di rispondere a domande dirette su se Trump fosse a conoscenza delle attività di Epstein o se avesse ordinato la redazione di file. Il rappresentante Robert Garcia ha criticato la decisione del presidente della commissione James Comer di non videoregistrare l'intervista, sostenendo che ciò avrebbe permesso al pubblico di valutarne il comportamento.

La democratica Melanie Stansbury ha affermato che il Dipartimento ha rilasciato 3 milioni su 6 milioni di documenti Epstein, definendo la situazione una "copertura". Bondi ha anche elogiato su X l'operato di Blanche, definendone l'etica "al di sopra di ogni sospetto". Il caso riguarda la pubblicazione di milioni di documenti legati al finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019 mentre era in attesa di processo per traffico di minori.

I file hanno rivelato i legami di Epstein con potenti figure, tra cui Trump, l'ex presidente Bill Clinton e il principe Andrea, tutti i quali hanno negato conoscenza delle sue attività illecite. Garcia ha inoltre espresso sconcerto per la presunta divulgazione di foto nude e materiale pornografico da parte del Dipartimento di Giustizia, come segnalato dalla sopravvissuta Sharlene Rochard.

La vicenda è politicamente sensibile, con accuse da parte di democratici e alcuni repubblicani che Bondi abbia cercato di proteggere Trump dallo scrutinio, mentre Trump stesso ha a lungo opposto la pubblicazione dei documenti fino a quando il Congresso non ha approvato una legge che ne ordinava il rilascio





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