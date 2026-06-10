Ex statale in pensione vive in auto da 9 mesi: la pensione non basta per l'affitto

La storia di Bagnoli, ex lavoratore della scuola, che da oltre nove mesi dorme in macchina a causa di una pensione insufficiente. Un fenomeno silenzioso che colpisce molti pensionati in Italia.

Sono un ex statale in pensione, da 9 mesi vivo in auto perché i soldi non mi bastano per l'affitto. Agli italiani non ci pensa nessuno.

Questa è la drammatica testimonianza di un uomo che ha lavorato per anni in una segreteria scolastica e che oggi, a causa di una pensione troppo bassa, si ritrova a dormire in una vecchia Ford Ka. La sua storia è emblematica di un fenomeno silenzioso ma in crescita: sempre più persone, anche con un passato lavorativo stabile, finiscono per strada perché l'affitto è diventato insostenibile.

Bagnoli, come lo chiamano i giornali, ha raccontato la sua vicenda a La Nazione, suscitando commozione e indignazione. Ha chiesto aiuto ai servizi sociali un anno fa, ma non ha ricevuto risposte concrete. Ha trascorso tre anni in strutture di accoglienza, ma anche lì ha incontrato difficoltà. Ora vive in auto, parcheggiato nelle periferie, spostandosi per non dare troppo nell'occhio.

La sua pensione non basta per un affitto, nemmeno per una stanza. E non è solo: tanti altri come lui condividono la stessa sorte. Dormono sotto i ponti, nei parcheggi, nelle aree industriali abbandonate. Uno smottamento silenzioso che rischia di diventare una frana sociale.

L'appello di Bagnoli è chiaro: non chiede elemosina, ma un tetto. E sottolinea che basterebbe un po' di volontà politica per risolvere queste situazioni. La sua storia solleva interrogativi sul sistema pensionistico e sulle politiche abitative in Italia. Molti pensionati con assegni minimi non riescono a coprire le spese essenziali, e il caro affitti nelle città li costringe a vivere in condizioni disumane.

Le istituzioni sembrano distratte, i servizi sociali inefficienti. Bagnoli rappresenta una categoria invisibile: ex lavoratori che hanno contribuito per anni e ora si ritrovano soli. La sua voce è un grido di allarme che non può essere ignorato. La speranza si sta esaurendo, la fiducia nelle istituzioni è ai minimi.

Serve un intervento immediato: case popolari, sostegno al reddito, politiche mirate. Altrimenti, il fenomeno dei senza tetto continuerà a crescere, coinvolgendo sempre più persone che un tempo avevano una vita normale. Bagnoli non vuole essere un simbolo, ma lo è diventato. La sua storia deve spingere a riflettere e ad agire.

Non possiamo voltarci dall'altra parte. È solo questione di volontà, come dice lui. E la volontà deve trasformarsi in azione concreta





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