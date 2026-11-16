Forza Italia e Lega propongono emendamenti all'exit tax. La soglia di 800mila euro potrebbe salire a 5 milioni con esenzioni per start-up e regimi agevolati.

Forza Italia, sotto la guida di Antonio Tajani, ha avviato un intenso processo legislativo per rivedere l'articolo 17 della recente legge di bilancio. L'obiettivo specifico è quello di attenuare l'impatto dell' exit tax, un tributo che colpisce i patrimoni finanziari dei privati che trasferiscono la residenza fiscale all'estero. Questa mossa politica segna un punto di convergenza raro tra la coalizione di centrodestra, poiché Forza Italia e Lega hanno raggiunto un consenso sul fatto che la norma attuale richieda un drastico snellimento.

La proposta politica per modificare la normativa

Stefania Craxi, presidente dei senatori di Forza Italia, ha delineato una strategia chiara per correggere quella che il partito considera una misura troppo onerosa. Le critiche principali riguardano l'anticipazione del cinquanta per cento dell'imposta sulle plusvalenze non ancora realize e l'obbligo di presentare garanzie bancarie per chi si trasferisce in un altro Paese dell'Unione Europea. La presidente senatoriale sostiene che queste condizioni creano un collo di bottiglia burocratico e finanziario ingiustificato, scoraggiando la mobilità patrimoniale anche in contesti di normalità giuridica.

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Parallelamente, la Lega ha espresso la sua posizione attraverso richieste di innalzamento della soglia di applicazione del tributo. Il partito di Matteo Salvini chiede esplicitamente di alzare il limite dai 800mila euro attuali fino a cinque milioni di euro. Inoltre, la Lega insiste per l'esclusione totale delle start-up dalla portata dell'imposta e per la tutela delle plusvalenze generate da azioni ricevute come forma di retribuzione salariale, argomentando che tali strumenti non rappresentano semplici investimenti speculativi.

I dettagli tecnici e le soglie di applicabilità

Il meccanismo normativo dell'articolo 17 prevede che l'imposta si applichi ai soggetti che possiedono investimenti finanziari superiori a 800mila euro e hanno avuto residenza fiscale in Italia per almeno sei degli ultimi dieci anni. L'aliquota ordinaria stabilita dalla legge è del ventisei per cento, con una riduzione della metà per i titoli di Stato. La tassa colpisce esclusivamente la plusvalenza, ovvero la differenza tra il valore di mercato attuale dei titoli e il loro costo di acquisto iniziale, anche qualora i beni non siano stati effettivamente venduti.

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La normativa originale imponeva il versamento dell'intero importo entro sei mesi dal trasferimento della residenza. Tuttavia, sono state introdotte deroghe che permettono un differimento del pagamento in casi specifici. Se il trasferimento avviene in un Paese dell'Unione Europea, il contribuente può pagare metà dell'imposta immediatamente e versare l'altra metà successivamente, restando vincolato alla tassa per i cinque anni successivi. Nel caso di trasferimenti in Paesi extra-Union Europea dotati di accordi di collaborazione fiscale, il periodo di vincolo si estende a dieci anni.

La posizione del governo e le critiche tecniche

Il Ministero dell'Economia, tramite il viceministro Maurizio Leo, ha confermato che il lavoro sulle modifiche è già iniziato e ha rassicurato sugli obiettivi normativi. Leo ha dichiarato che l'intento è colpire coloro che si trasferiscono strumentalmente all'estero con l'unico scopo di eludere le tasse vendendo partecipazioni, ma ha lasciato aperta la possibilità di valutare eccezioni per gli altri casi. Questa posizione riflette una tensione tra l'esigenza fiscale del governo e le pressioni parlamentari della coalizione maggioritaria.

Tecnici della Camera e del Senato hanno evidenziato nel loro dossier sulla legge di Bilancio che la norma è redatta in modo impreciso. Il problema sostanziale risiede nel fatto che l'imposta colpisce diverse categorie di guadagni finanziari, ma le disposizioni di riferimento per il calcolo del dovuto contemplano soltanto alcune di esse. Questa incongruenza legislativa crea ambiguità operativa e rischi di contenzioso per i contribuenti e per l'amministrazione finanziaria.

Tutela dei regimi agevolati e prossimi passi

Un aspetto cruciale sollevato da Stefania Craxi riguarda la tutela dei beneficiari del regime fiscale agevolato per i neo-residenti. Chi ha trasferito la residenza in Italia versando una somma forfettaria di 300mila euro deve ricevere garanzie aggiuntive. Craxi ha ribadito che uno Stato credibile non deve cambiare le regole del gioco a partita in corso, minando la fiducia negli accordi già sottoscritti. La difesa di questa categoria è vista come un test per la coerenza della politica fiscale italiana verso l'estero.

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Le modifiche alla exit tax rappresentano uno dei tanti provvedimenti che la coalizione di centrodestra deve rivedere insieme, alongside altre questioni come lo spalma-superbonus e i tagli alla spesa pubblica. L'approccio comune tra Forza Italia e Lega suggerisce che l'innalzamento della soglia di 800mila euro a 5 milioni potrebbe essere la soluzione politica più rapida per allineare le posizioni. L'iter parlamentare continuerà a monitorare l'impatto di queste variazioni sui flussi di capitale e sulle entrate fiscali nazionali.