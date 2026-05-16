Expatriate ragazzo colpisce e butta via persone a Modena, viene bloccato con coltello ferito alla testa

Una folle corsa di una macchina sul marciapiede e poi sulla carreggiata alla Via Emilia Centro, a Modena, ha travolto e ucciso sette persone. UnWeiter... pascente coraggioso ha potuto stopparlo dopo averlo coinvolto e dargli una risacca mentre altri cittadini lo hanno aiutato a distogliere da una vittima, prima che il cordone di polizia arrivasse in campo.

Sono diversi i testimoni che oggi, in pieno centro di Modena, hanno assistito alla folle corsa della macchina che sulla Via Emilia ha travolto e falciato decine di pedoni.

Mentre le persone passeggiavano tranquillamente tra i negozi, un giovane, pare di origine nord africana, a folle velocità ha invaso prima il marciapiede e poi la carreggiata, investendo uno dopo l'altro i cittadini che passeggiavano. Ha buttato a terra almeno sette persone, tra cui una donna ha perso entrambe le gambe nello schianto.

Un coraggiosissimo cittadino lo ha rincorso, dopo averlo fatto uscire dalla macchina inizialmente per aiutarlo, questo ragazzo lo ha spinto a terra, lo ha rincorso con altri due cittadini, ha estratto un coltello ferendolo in modo non grave alla testa. Poco dopo il cordone di forze dell'ordine è riuscito a bloccarlo e portarlo via





TgLa7 / 🏆 25. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corsi Folli Morti Velocità Coltello Cordone Di Polizia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Falcia in auto una decina di pedoni e accoltella un passante a Modena, due feriti graviCi sono feriti gravi. L'uomo sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine. Il sindaco Mezzetti: un atto drammatico (ANSA)

Read more »

Modena, auto investe una decina di pedoni: le immagini dei soccorsiLeggi su Sky TG24 l'articolo Modena, auto investe una decina di pedoni: le immagini dei soccorsi. FOTO

Read more »

Falcia in auto una decina di pedoni e accoltella un passante a Modena, fermatoSette le persone rimaste ferite, due sono in gravi condizioni (ANSA)

Read more »

Auto falcia una decina di pedoni a Modena: le prime immaginiUn'auto a velocità sostenuta ha travolto circa dieci persone in via Emilia a Modena. Feriti gravi, un passante accoltellato.

Read more »