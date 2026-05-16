Expert warns of risks in deep-sea exploration

Shafraz Naeem, a Maldivian sub and professional diver, shares his experience and warns of the dangers of deep-sea exploration.

Conosco bene quella grotta, insidiosa anche per super esperti. Probabile un insieme di cause L’Ansa intervista Shafraz Naeem, sub maldiviano e pioniere delle immersioni professionali, è un esperto nell’esplorazione delle grotte marine negli atolli delle Maldive Shafraz Naeem, sub maldiviano e pioniere delle immersioni professionali, esperto nell'esplorazione delle grotte marine negli atolli delle Maldive con 30 anni di esperienza subacquea, Maldive ANSA Ho fatto fatto almeno 50 immersioni nelle grotte di Alimathà, con le giuste precauzioni e l’equipaggiamento adatto.

Ogni volta è stata un’esperienza fantastica ma con la consapevolezza dei rischi estremi che stavo correndo Perizia e precauzione - spiega in una intervista all’Ansa l’ex sommozzatore militare ora consulente per la Difesa e la Polizia delle Maldive - sono necessarie: per me scendere ad Alimathà non è stato difficile, sono un sub specializzato in immersioni in grotta e ogni volta avevo la giusta miscela di gas, l’attrezzatura adeguata e un sistema di riserva non avevano perchè ‘parliamo di ambienti al limite’, ambienti che Naeem conosce bene avendo, tra i tanti record, anche quello della spedizione ‘Across Maldives’, un viaggio sottomarino di 335 chilometri attraverso gli atolli di Malé Nord, Malé Sud e Vaavu, oltre 70 ore sott’acqua in più di 35 immersioni Le autorità hanno confermato che l’operatore ha superato il limite di profondità ricreativa di 30 metri delle Maldive e ha effettuato le immersioni senza i permessi necessari Naeem conosce bene quella grotta, l’ha visitata e fotografata: ‘L’ingresso è tra i 55 e i 58 metri di profondità, si addentra fino a circa 100 metri, poi si biforca e prosegue sempre più giù’ Insomma letteralmente una discesa negli abissi attraverso cunicoli Le immersioni in grotte profonde sono generalmente considerate immersioni tecniche avanzate che richiedono una formazione specializzata, procedure rigorose, un’adeguata pianificazione del gas e configurazioni di attrezzatura appropriate.

Anche i subacquei più esperti possono trovarsi ad affrontare sfide considerevoli in ambienti del genere Naeem è convinto tuttavia che i cinque sub italiani siano morti ‘per una concomitanza di cause’ perchè in quegli ambienti estremi un solo problema ne genera altri a catena e un imprevisto può rapidamente trasformarsi in tragedia Sarebbe irresponsabile affermare con precisione cosa sia successo senza un’indagine approfondita - spiega - Però in base alla mia esperienza, un’immersione in grotta a quasi 58 metri con aria normale presenta già molteplici fattori di rischio. A quella profondità, la narcosi da azoto può compromettere gravemente la consapevolezza.

Il consumo di gas aumenta rapidamente e in un ambiente come una grotta risalire in superficie è molto complesso Dunque, spiega, qualunque sia il fattore scatenante ‘narcosi, stress, disorientamento, perdita di visibilità, problemi di navigazione, riserve di gas insufficienti, problemi all’attrezzatura, separazione dal gruppo o panico’, sono tutti fattori che possono presentarsi in sequenza e a cascat





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