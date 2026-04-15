Export Mobili, Gennaio 2026 Segna un Forte Rallentamento: Incertezza Geopolitica e Dazi USA Pesa sul Made in Italy

Le esportazioni di mobili italiani a gennaio 2026 registrano un calo del 13,1%, con un calo generalizzato nei principali mercati. FederlegnoArredo evidenzia le sfide geopolitiche e la necessità di rafforzare la presenza internazionale, difendendo qualità e valore aggiunto.

Milano – Il mese di gennaio 2026 ha segnato un punto di svolta critico per l'industria italiana del mobile, con i dati sull'export che dipingono un quadro di marcato rallentamento. Le cifre preliminari, elaborate dal Centro Studi di FederlegnoArredo su dati Istat, evidenziano un calo delle esportazioni di mobili italiani nel mondo del 13,1%, per un valore di circa 700 milioni di euro.

Questa flessione, sebbene prematura da interpretare in termini definitivi, potrebbe essere il risultato di una combinazione di fattori, tra cui il fisiologico assestamento dopo la fase di accaparramento pre-dazi vista nel gennaio 2025, o una più profonda battuta d'arresto legata all'incertezza geopolitica globale, in particolare l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. La debolezza della domanda internazionale è diffusa, interessando sia i mercati europei, con una contrazione del 9%, sia quelli extra UE, che segnano un pesante -17,4%. Particolarmente preoccupante risulta il crollo delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che scendono del 28,5%, e altri mercati chiave come Germania (-18,4%), Spagna (-15,3%) e Cina (-46,6%). Anche la Francia registra un calo del 6,1%, i Paesi Bassi del 3,4% e il Regno Unito del 6,7%. La contrazione verso i paesi OPEC è del 2,5%. Solo alcune aree geografiche, come l'Austria (+12,2%) e la Repubblica Ceca (+11,4%), mostrano un segno positivo, ma i loro volumi attuali sono insufficienti a compensare la flessione generale. Questo scenario contrasta con il 2025, anno in cui la filiera legno-arredo aveva registrato una lieve crescita del fatturato (+1,4%), trainata principalmente dal mercato interno (+2%) che ha raggiunto i 33 miliardi di euro, mentre l'export si era mantenuto pressoché stabile (+0,4%). Il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, sottolinea la necessità per le imprese di difendere questi risultati, affrontando una congiuntura economica complessa e imprevedibile, segnata da crisi successive: pandemia, guerra in Ucraina, dazi USA, tensioni in Medio Oriente e caro energia. La capacità di reazione dell'industria italiana è stata messa a dura prova, ma le risposte non sono mancate. Tuttavia, emerge la necessità strategica di rafforzare la presenza internazionale, diversificando verso nuovi mercati ad alto potenziale e riducendo l'esposizione ad aree instabili. È fondamentale difendere il posizionamento del prodotto italiano basato sulla qualità e sul valore aggiunto, evitando la competizione basata esclusivamente sul prezzo. Nonostante i dati di gennaio, alcuni segnali incoraggiano un cauto ottimismo. Il clima di fiducia delle imprese mostra miglioramenti, con il saldo dei giudizi sugli ordini per marzo 2026 che, pur rimanendo negativo, registra un aumento di oltre 13 punti percentuali rispetto ai primi due mesi dell'anno. Questo indica una potenziale ripresa della domanda. Tuttavia, è cruciale che le imprese non vengano lasciate sole. La competitività del settore si gioca sulla capacità di fare sistema, con un'azione congiunta tra imprese e istituzioni per consolidare il posizionamento internazionale del Made in Italy e proteggerlo dalla concorrenza sleale. Un aspetto da monitorare attentamente sono le dinamiche commerciali globali innescate dai dazi USA. Nel 2025, l'Unione Europea ha registrato un incremento delle importazioni di mobili dalla Cina (+1,3%), mentre gli acquisti da altri paesi extra UE sono diminuiti (-1,6%). Questo fenomeno suggerisce una sostituzione delle quote di mercato e un aumento della pressione competitiva sui produttori europei. In questo contesto, il Salone del Mobile.Milano si conferma un appuntamento cruciale, una piattaforma indispensabile per le imprese, specialmente per le piccole e medie, per confrontarsi con buyer internazionali e rafforzare il proprio posizionamento. Il Salone offre un'opportunità unica per intercettare nuovi interlocutori e presidiarre i mercati tradizionali. Inoltre, la crescente importanza del contract, che nell'edizione di quest'anno anticipa il 2027, rappresenta un'ulteriore grande occasione di business. L'apertura al contract è fondamentale per ampliare le opportunità di crescita e presidiare segmenti di mercato ad alto valore aggiunto, consolidando la strategia di sviluppo dell'industria del design italiano





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