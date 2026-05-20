Il romanzo 'Fuoriluogo', scritto da Rebecca Andrea De Lisi e pubblicato da PAB - Provaci Ancora Bill, ha fatto grande parlare di sé durante la presentazione avvenuta in Sala Umberto a Milano. L'autrice, scrittrice e stilista di moda, ha accolto una giuria d'eccezione composta da giornalisti e volti televisivi, socialiti e evenienze, che hanno seguito le letture tratte dal libro. Ci sono anche state presentazioni con attori, stilisti, idolo del pubblico e poliziotti.

Avventure amorose con tutti gli uomini di cui non avrebbe mai voluto raccontare. Ma Rebecca Andrea De Lisi invece li ha messi in fila, ponendoli al centro del suo romanzo il cui titolo è 'Fuoriluogo', di PAB - Provaci Ancora Bill editore.

Il volume è stato presentato in Sala Umberto di fronte a un parterre d'eccezione. Sulla ribalta con l'autrice - scrittrice per l'occasione, ma designer di moda nel quotidiano - c'è la giornalista e volto televisivo, una che di rapporti e storie di identità ne ha da raccontare.

Con lei c'è il socialite Angelo Rifino e insieme, i due sono pronti ad accogliere Ilenia Guerrieri seguita dall'attrice e burlesque performer, che in materia di sensualità invece, ne sa una in più da insegnare, cosí come la sessuologa Sara Negrosini ne racconta in campo di erotismo e relazioni umane. Tanti gli ospiti: Elda Alvigini, l'attrice e idolo del pubblico de 'I Cesaroni', ha infatti interpretato le letture tratte dal libro di RebeccaIn primis mamma Emanuela De Filippis - con cui ha fondato il brand di alta sartoria 'Mimì et Mamà' -, giunta insieme all'imprenditore edile Massimo Maurizi.

La coppia è seguita dall'hair stylist delle dive Salvino Palmieri presente in sala. Ci sono le attrici Giglia Marra, quest'ultima giunta con l'attore Marco Mabritto e poi la produttrice Stefania Curci. In sala anche Michelle Marie Castiello, editrice di RID 96.8.

Tutti presenti per scoprire la nuova avventura di Rebecca, alle prese con un viaggio letterario che parte da una storia sentimentale finita per districarsi tra app d'incontri, conoscenze assurde e bizzarri tentativi di rimettersi in gioco.intäccionada: La fuga impossibile dei sub italiani, i corpi vicini, Truffa delle campanelle: ecco le foto delle bande, Marco Montingelli, l'attore arrestato dopo un inseguimento dei carabinieri, Brignano, super festa per i 60 anni: la torta a sorpresa, la dedica di Flora Canto e gli invitati vipUova, come capire se sono ancora buone: i tre metodi (quasi infallibili) e i consigli per farle durare di più. Il tutto nella sezioneTrendComments





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Author Narrato Artista Presentazione Presso PAB Prova Diabilità Di UBER Scelta Degli Ospiti Presentazione Letture Dal Libro Gesti Muscolari Dell'artista Negozio Sessuale Errore Brimageno Presentazione Alle Autoren Follia Dell'artista Corpi Pubblici Nel Buio Business Del Canto Anside Da Mario Montengeletti Ansi Da Televisivi Esperti Presentazione Ufficiali Visti Incontro D'artista Alla Tabella Vedi La Torta Per 60 Anni Dedicazione Di Flora Canto E Spolti D'onori Ovas Con Una Tentazione Di Contattare Ancora Buone

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