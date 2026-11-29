George Russell conquista la pole position davanti ad Andrea Kimi Antonelli al Gran Premio di Qatar 2026. La Ferrari riparte da posizioni intere dopo Las Vegas con Leclerc e Hamilton.

La scena del Lusail International Circuit si prepara per il penultimo appuntamento della stagione di Formula 1 2026, fissato per domenica 29 novembre. La griglia di partenza è stata definita con una netta superiorità del team Mercedes, che ha assicurato la prima fila al suo intero paddock. George Russell ha dominato le qualifiche ottenendo la pole position, precedendo di appena zero centesimi il neo campione del mondo Andrea Kimi Antonelli.

Qualifiche: Dominio Mercedes e tensioni bolognesi

Il tempo di giro definitivo per la prima posizione è stato segnato da George Russell in 1:21.695. Dietro di lui, Andrea Kimi Antonelli ha chiuso il Q3 in 1:21.823, confermandosi come il principale contendente alla guida della Mercedes. Nel finale della sessione, il pilota bolognese ha mostrato segni di frustrazione verso il proprio box crew per la gestione dell'uscita dai box, come rivelato dalle trasmissioni in team radio. Nonostante il momento di tensione, l'atmosfera nel team è rapidamente rientrata nella normalità, permettendo di concentrarsi sulle obiettivi della gara.

Also read GP del Qatar: George Russell conquista la pole per la Mercedes davanti ad Antonelli

La seconda fila della griglia è appannaggio della scuderia McLaren, con Lando Norris in terza posizione e Oscar Piastri che completerà la top four. La terza fila vede l'ingresso delle vetture Red Bull, guidate da Isack Hadjar al quinto posto e da Max Verstappen, sesto in qualifica. Questa disposizione conferma la competitività delle tre scuderie maggiori, mentre le Ferrari mostrano segni di recupero ma dovranno affrontare una partenza più difficile.

Strategia gomme e penalità per la Ferrari

Le Rosse si presenteranno alla partenza con posizioni decisamente meno favorevoli a causa dell'incidente occorso a Las Vegas. Charles Leclerc, il monegasco, ha tamponato il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, causando un incidente che ha mandato l'inglese in testacoda. L'episodio, avvenuto durante la lotta per il sesto posto, ha avuto ripercussioni significative sul bilancio del team, costringendo Leclerc a partire dalla settima posizione e Hamilton dalla nona.

Advertisement

La gara sarà condizionata da un regolamentazione tecnica introdotta da Pirelli in accordo con la FIA, che impone un tetto massimo di 27 giri per ogni treno di gomme. Questa decisione, presa per motivi di sicurezza sulle curve veloci, obbliga i piloti a effettuare almeno due soste per i cambi gomme. La distanza totale del Gran Premio del Qatar è di 57 giri, rendendo impossibile completare la gara con soli due stint e costringendo a una strategia multi-stop complessa.

La griglia completa vede anche la presenza di altri nomi di spicco tra i primi dieci. Arvid Lindblad ottiene l'ottava posizione, aprendo la quarta fila insieme a Leclerc. Liam Lawson completerà i primi dieci, partendo decimo accanto a Hamilton. Questa disposizione rende l'inizio della gara un momento critico per entrambi i piloti Ferrari, che dovranno recuperare posizioni in un contesto di limitazioni tecniche severe.

Classifiche e impatto sul Mondiale Costruttori

Il mondiale piloti è già assegnato ad Antonelli con 402 punti, ma la lotta per gli altri gradini del podio è agghiacciante. Max Verstappen, con 304 punti, mantiene un margine rassicurante per il secondo posto, davanti a Hamilton con 267 punti, Russell con 264 punti e Norris con 264 punti. Charles Leclerc, con 250 punti, chiude il gruppo dei contendenti diretti per le posizioni d'onore. Ogni punto conquistato oggi a Lusail diventa cruciale per la classifica finale.

Nel mondiale costruttori, la situazione è ancora più serrata. Mercedes comanda la classifica con 666 punti, lontana dalla concorrenza. La Ferrari, ferma a 517 punti, difende la seconda piazza dagli attacchi di Red Bull, ferma a 440 punti, e McLaren, con 431 punti. La differenza tra la seconda e la terza posizione è di soli 86 punti, il che significa che la battaglia per il secondo posto nel mondiale scuderie potrebbe risolversi solo nell'ultima gara.

Advertisement

Dettagli gara e prossime tappe iridate

Il Gran Premio del Qatar ha il via ufficiale oggi, domenica 29 novembre, alle 17:00 ora italiana, corrispondenti alle 19:00 locali. La copertura televisiva e streaming sarà gestita da Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go e NOW. Per il pubblico generalista, la differita in chiaro sarà trasmessa da TV8 e disponibile su TV8.it alle 21:30. La gara si svolgerà sulla distanza di 57 giri sul circuito di Lusail.

La vittoria nel Qatar rappresenterà l'ultima opportunità per Ferrari e McLaren di agganciare Mercedes nella corsa ai costruttori. Dopo questa tappa, il calendario si sposta ad Abu Dhabi per la finale della stagione, fissata per il 6 dicembre. Le scuderie dovranno bilanciare la strategia di gara odierna con la necessità di raccogliere il massimo dei punti per chiudere la stagione al miglior posto possibile, dato che la pole position non basta a garantire il successo nella gestione delle gomme.