La FAA rivela che il router Juniper ha causato il blocco nazionale, interessando 18.000 voli. Il Segretario Duffy chiede al Congresso altri 50 miliardi per ammodernare le infrastrutture aeree.

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato giovedì l'imminente pubblicazione della causa ufficiale del collasso delle comunicazioni aeree che ha bloccato i voli su tutto il territorio nazionale. L'amministratore della Federal Aviation Administration, Bryan Bedford, ha confermato che le autorità si aspettano di rivelare questa settimana i dettagli tecnici dell'incidente che ha generato la sospensione del traffico aereo venerdì, causando il rinvio di oltre 18.000 voli e il disagio di 1 milione di passeggeri.

Dettagli tecnici del router Juniper e della L3Harris

La causa principale dell'interruzione è stata identificata in un router Juniper installato da L3Harris Technologies in un'infrastruttura remota situata nell'Arkansas. Questo singolo componente hardware ha innescato una catena di errori che ha portato a quasi cinque ore di blocco totale delle partenze, segnando l'interruzione più lunga del traffico aereo negli Stati Uniti dagli attacchi dell'11 settembre 2001. L'amministratore Bedford ha sottolineato che la rete FTI, gestita da L3Harris dal 2002, era in condizioni di emergenza per essere sostituita, definendola una rete telefonica federale frammentaria e obsoleta.

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Bedford ha aggiunto che il sistema attuale richiede un abbandono immediato per garantire la sicurezza, pur riconoscendo la complessità operativa della transizione. Il Segretario ai Trasporti Sean Duffy ha partecipato alla conferenza stampa a Washington tenutasi presso il Dipartimento dei Trasporti, illustrando come l'installazione di questo specifico router abbia avuto un impatto sproporzionato rispetto alle altre unità della stessa tipologia. La FAA ha confermato che non ci sono stati problemi con i 68 router precedenti prodotti da Juniper Networks, una società di proprietà di Hewlett Packard Enterprise, rendendo l'evento attuale un caso isolato ma critico.

Reazioni del Segretario Duffy e indagini FBI

Sean Duffy ha dichiarato mercoledì che il team incaricato del monitoraggio della rete nazionale è fondamentale, ma ha ammesso che l'incidente non è stato identificato con la rapidità necessaria per mitigarne le conseguenze. Per questo motivo, la FAA ha ordinato una pausa immediata nelle installazioni di router Juniper mentre procedono i test approfonditi. Tali verifiche vengono condotte presso un laboratorio di L3Harris situato in Florida, con la presenza coordinata di esperti della FAA, di Cisco e dell'FBI per analizzare ogni aspetto della catena di comando e dei protocolli di sicurezza.

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Bedford ha declinato il commento sui risultati finali dell'indagine tecnica, rimettendo la comunicazione al pubblico al Segretario Duffy. Tuttavia, la posizione ufficiale è chiara: la rete attuale rappresenta un rischio sistemico che non può essere ignorato. L'intervento congiunto di enti governativi e aziende private come Cisco mira a stabilire nuovi standard di resilienza per le infrastrutture critiche, assicurando che un singolo punto di guasto non possa più paralizzare l'intero sistema di controllo del traffico aereo degli Stati Uniti.

Richiesta di 50 miliardi per l'ammodernamento

In risposta alla gravità dell'incidente, il Segretario Duffy ha sollecitato il Congresso ad approvare rapidamente un nuovo pacchetto di investimenti per un valore di 50 miliardi di dollari. Queste risorse sono destinate a completare i massicci interventi di ammodernamento del sistema di controllo del traffico aereo statunitense e degli aeroporti nazionali. Questo importo si aggiunge ai 12,5 miliardi di dollari già approvati dai legislatori lo scorso anno, ma le dimensioni del collasso recente hanno evidenziato l'urgenza di accelerare i tempi di esecuzione dei lavori.

Non tutti i membri del Congresso condividono l'entità della richiesta finanziaria. Alcuni legislatori sostengono l'assegnazione di una somma inferiore, focalizzandola esclusivamente su interventi mirati di potenziamento della sicurezza piuttosto che su un'ammodernamento generale su larga scala. La disputa politica sulle risorse finanziarie si inserisce in un contesto di pressione crescente da parte del settore aerospaziale, che richiede certezza degli investimenti per prevenire futuri danni economici dovuti a blocchi operativi simili a quello di venerdì scorso.