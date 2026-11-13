FAA Blocco Nazionale Voli: Crisis Comunicazioni e Ritardi

La FAA ha interrotto tutti i voli nazionali per guasti alle comunicazioni, il primo evento dal 2001. Oltre mille cancellazioni e milioni di passeggeri coinvolti nella crisi del traffico aereo.

La Federal Aviation Administration ha imposto un blocco totale dei voli in partenza su tutto il territorio nazionale il venerdì 13 novembre 2026, a causa di un grave guasto nelle comunicazioni che ha colpito i centri di controllo del traffico aereo. Questa decisione rappresenta il secondo stop nazionale di questa entità dall'attacco dell'11 settembre 2001, segnando un evento storico senza precedenti nella gestione moderna dell'aviazione civile americana. L'interruzione ha causato il caos negli aeroporti più importanti, costringendo le compagnie aeree a cancellare oltre mille voli e a ritardarne quasi diecimila, secondo i dati raccolti dal servizio di tracciamento FlightAware. Migliaia di aerei già in volo hanno ricevuto l'autorizzazione ad atterrare, mentre tutte le partenze rimaste a terra sono state fermate indefinitamente.

Dettagli Tecnici del Blocco Nazionale

La Federal Aviation Administration ha annunciato ufficialmente lo stop nazionale al traffico aereo alle ore 15:54 Eastern Time, equivalenti alle 20:54 GMT. Al momento dell'annuncio, il servizio Flightradar24 contava 4.042 voli in aria diretti verso aeroporti statunitensi. Il guasto si è diffuso rapidamente, costringendo la cancellazione di voli anche dal Canada e dall'Europa, influenzando uno dei spazi aerei più trafficati al mondo. La FAA non ha fornito indicazioni precise sul momento in cui il blocco sarebbe stato sollevato, ma ci sono stati segnali preliminari che le problematiche di comunicazione stessero migliorando in alcune regioni specifiche.

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Il caos ha coinvolto immediatamente i principali hub di trasporto, da Boston a Seattle e da New York a Los Angeles. I terminal degli aeroporti si sono riempiti di passeggeri ansiosi mentre le schermate partenze si coloravano di rosso con cancellazioni e ritardi prolungati. Gli aerei rimanevano parcheggiati ai gate senza possibilità di decollare, creando code interminabili agli sportelli delle compagnie aeree. Anche Chicago ha subito un'interruzione del traffico prima dell'annuncio nazionale, a causa di problemi simili nei centri di controllo locali, amplificando l'impatto della crisi sulla rete di trasporto aereo.

Posizioni delle Autorità e Dichiarazioni Ufficiali

Markwayne Mullin, Segretario alla Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, ha rassicurato i cittadini fuori dalla Casa Bianca affermando che non vi è alcun indizio di un attacco malevolo contro il sistema di controllo aereo. Il Segretario ha definito l'evento semplicemente come un'interruzione delle telecomunicazioni, aggiungendo che il Presidente Donald Trump era stato immediatamente informato della situazione. Mullin ha sottolineato esplicitamente che non c'era motivo per il pubblico di avere paura per la sicurezza dei propri cari, negando parallelismi con gli attacchi dell'11 settembre 2001.

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Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale sta esaminando tutte le possibili cause tecniche del malfunzionamento. Tra le ipotesi prese in considerazione vi è il ruolo di un nuovo sistema di controllo del traffico aereo potenziato dall'intelligenza artificiale. La situazione evidenzia ulteriormente la fragilità di un sistema americano afflitto da decenni di invecchiamento delle infrastrutture, carenza di controllori del traffico e guasti alle apparecchiature. Gran parte della tecnologia utilizzata dalla Federal Aviation Administration risale a decenni fa, richiedendo interventi di ammodernamento urgenti per garantire la sicurezza operativa.

Impatto Reale e Prospettive Future

La Casa Bianca e il Dipartimento dei Trasporti hanno sollecitato il Congresso degli Stati Uniti ad approvare ulteriori 30,1 miliardi di dollari destinati all'aggiornamento degli aeroporti nazionali e del sistema di controllo del traffico aereo. Questo stanziamento mira a risolvere le criticità strutturali che hanno portato alla situazione del 13 novembre 2026. La Federal Aviation Administration aveva già annunciato la settimana precedente la decisione di ritirare gradualmente i floppy disk utilizzati per fornire dati meteorologici e informazioni critiche in oltre 400 installazioni in tutto il paese entro la fine del 2028.

Robert Mann, analista aeronautico e principale di R.W. Mann & Co., ha stimato che se il blocco si fosse protratto fino alla sera, ci sarebbe voluto l'intero fine settimana per risolvere le disruptions nelle reti delle compagnie aeree. Il contesto di sicurezza è ulteriormente tensionato da una serie di minacce false alla bomba che hanno colpito l'Europa questo mese, causando atterraggi non programmati e l'invio di caccia per scortare gli aerei. Parallelamente, il Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti ha segnalato problemi nazionali a internet e comunicazioni, senza però indicare connessioni immediate tra i due incidenti.

Risvolti Storici e Sicurezza Aerea

Lo spazio aereo degli Stati Uniti ha subito ritardi significativi negli ultimi anni, con eventi che hanno messo a rischio la sicurezza, come la collisione aerea del gennaio 2025 presso l'aeroporto Ronald Reagan Washington National che ha causato 67 vittime. Il precedente blocco nazionale si era verificato nel gennaio 2023, quando la Federal Aviation Administration aveva fermato le partenze domestiche per meno di due ore. Gli utenti dei terminal, come Louise Maher, 47 anni, attesa per un volo verso Londra, hanno espresso frustrazione e preoccupazione per i ritardi imprevedibili e l'assenza di informazioni chiare sulla risoluzione del guasto tecnico.