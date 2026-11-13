FAA Blocco Nazionali Voli USA: Crisi Comunicazioni e Fermata Totali
La FAA sospende tutti i voli in partenza negli USA per gravi problemi di comunicazione. Ecco i dettagli, l'impatto e le richieste di fondi per il sistema.
La Federal Aviation Administration ha disposto venerdì un blocco nazionale temporaneo di tutti i voli in partenza dal territorio degli Stati Uniti. Questa decisione operativa è stata motivata da circostanze straordinarie e da urgenti ragioni di sicurezza legate a malfunzionamenti critici nelle comunicazioni del controllo del traffico aereo. L'annuncio è giunto a Washington il 13 novembre, confermando un'interruzione significativa del flusso aeroportuale in tutto il paese.
Dettagli Tecnici Blocco Traffico Aereo
Il divieto di decollo colpisce tutti i velivoli ancora a terra, impedendo loro di lasciare le piattaforme aeroportuali in attesa di ulteriori disposizioni ufficiali. La normativa permette esclusivamente l'atterraggio dei voli già in fase di avvicinamento o in volo, assicurando che le macchine possano tornare a suolo in sicurezza. La direttiva specifica impone al traffico in partenza di rimanere fermi a terra fino a quando non arriverà una nuova comunicazione ufficiale da parte dell'ente preposto alla regolamentazione.Also readUcraina: Zelenskiy denuncia blocco Starshield a 161 km/h e impatto militare
Impatto Su Chicago e Voli Internazionali
Prima dell'annuncio nazionale, la FAA aveva già interrotto localmente il traffico nell'area dell'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago. Questa situazione era causata da specifici problemi di comunicazione con i controllori del traffico aereo nella zona. Per quanto riguarda i voli internazionali, l'agenzia ha chiarito che verranno gestiti mediante una valutazione caso per caso, consentendo una certa flessibilità operativa non disponibile per i collegamenti domestici.
Contesto Storico e Nuove Richieste di Fondo
Questa chiusura è la seconda occorrenza a livello nazionale dall'undici settembre duemilauno, evidenziando la gravità del problema strutturale. La precedente sospensione totale delle partenze domestiche era avvenuta nel gennaio duemilatredici per una durata inferiore a due ore. Mentre il Congresso aveva approvato lo scorso anno dodici miliardi e mezzo di dollari per ammodernare il sistema di comunicazioni obsoleto, la situazione non è stata risolta.
Domanda di Finanziamento Aggiuntivo
In risposta a questa crisi tecnica, la Federal Aviation Administration insieme alla Casa Bianca ha richiesto venerdì al Congresso altri trenta miliardi e un decimo di dollari. L'obiettivo di questa nuova richiesta di finanziamento è affrontare altre problematiche infrastrutturali emerse o non coperte dai fondi precedenti. Questa richiesta avviene in un momento di alta tensione per la stabilità del sistema di trasporto aereo nazionale.
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