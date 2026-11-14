FAA revoca blocco voli USA: migliaia di cancellazioni e richiesta fondi emergenza

La FAA ha revocato il divieto nazionale di decollo che ha bloccato il traffico aereo USA. Segnano oltre 3.700 cancellazioni e 2.000 ritardi nel recupero post-blocco.

L'Amministrazione Federale dell'Aviazione degli Stati Uniti ha revocato il divieto nazionale di decollo sabato, aprendo la strada alla ripresa del traffico aereo dopo la chiusura più lunga mai registrata nel paese dal 11 settembre 2001. Il sistema dei trasporti aeri deve ancora recuperare dal caos iniziato venerdì, con le compagnie che cercano di sbloccare gli aeroporti congestionati.

Dettagli tecnici del blocco nazionale

La Federal Aviation Administration ha emesso venerdì un ordine di stop nazionale che ha fermato quasi tutti i voli in partenza per circa cinque ore, costringendo le compagnie a cancellare quasi 10.000 voli e a ritardarne oltre 7.000 in una delle giornate più disastrose della storia dei viaggi aerei USA. Il Secretary dei Trasporti Sean Duffy ha spiegato che il problema è iniziato alle 15:36 ET (2036 GMT), quando i centri di controllo del traffico aereo hanno registrato un'instabilità nei sistemi radar e di comunicazione.

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Secondo Duffy, gli switch e i router si sono saturati di dati, generando incongruenze nelle informazioni, il che ha portato allo shutdown del sistema. Nonostante ciò, il personale del traffico aereo non ha mai perso completamente il radar o le comunicazioni, riuscendo a guidare migliaia di aerei verso atterraggi sicuri. La Federal Aviation Administration ha segnalato che il problema immediato è stato risolto e che il volo è sicuro, ma ha avvertito che è necessaria una revisione più ampia del sistema.

Posizioni stakeholder e posizioni contrastanti

Il Secretary dei Trasporti Sean Duffy ha definito l'evento un'emergenza e ha chiesto al Congresso 50 miliardi di dollari per aggiornare i sistemi di controllo del traffico aereo, un importo superiore ai 30 miliardi richiesti in precedenza. In precedenza, la Casa Bianca e il Dipartimento dei Trasporti avevano esortato il Congresso ad approvare 30,1 miliardi di dollari per aggiornare le infrastrutture obsolete degli aeroporti e del controllo del traffico aereo. Sean Duffy ha sottolineato che il sistema di controllo del traffico aereo negli Stati Uniti è incredibilmente vecchio e ha chiesto i fondi necessari per ripararlo.

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Dall'altra parte, il Secretary della Sicurezza Interna Markwayne Mullin ha affermato che non vi è "zero evidenza" finora che il malfunzionamento sia derivato da un cyberattacco o da un sistema AI ribelle, sebbene gli investigatori non abbiano escluso nessuna delle due possibilità. Due funzionari delle compagnie aeree hanno indicato che il blocco è stato causato da un'interruzione di rete che sembrava colpire le frequenze radio critiche utilizzate dai controllori del traffico aereo per comunicare con i piloti.

Impatto reale e prossimi passi immediati

Le principali compagnie aeree hanno annunciato cancellazioni continue per sabato, con oltre 3.700 voli annullati e 2.000 ritardi mentre gli Stati Uniti cercavano di riprendersi dal blocco. United Airlines e Delta Air Lines hanno annunciato stop nazionali per i propri voli rispettivamente all'Aeroporto O'Hare di Chicago e all'Aeroporto LaGuardia di New York per gestire la congestione e i problemi ai gate. Molte grandi strutture aeroportuali hanno dichiarato di non poter gestire ulteriori deviazioni mentre cercavano di rimettere gli aeroplani in aria.

American Airlines ha dichiarato venerdì sera di prioritizzare i voli verso destinazioni internazionali e città più piccole al di fuori dei suoi hub principali, per posizionare gli aeroplani e l'equipaggio per una ripresa più rapida. I passeggeri, da Boston a Seattle e da New York a Los Angeles, hanno affollato i terminal e i banchi delle compagnie venerdì sera, con ritardi e cancellazioni in aumento e gli aeroplani parcheggiati ai gate. Louise Maher, bloccata all'Aeroporto Internazionale Liberty di Newark, ha espresso la frustrazione per il suo volo British Airways verso Londra bloccato.

Gli investitori hanno già precotizzato un danno finanziario per le compagnie aeree. Le azioni di American, United e Delta sono scese tra l'1% e il 2% nel trading pomeridiano di venerdì sera, mentre JetBlue Airways è scesa di circa il 3%. Poiché la Federal Aviation Administration era responsabile dei ritardi, le compagnie aeree non sono tenute a fornire risarcimenti ai passeggeri bloccati. L'ultimo stop nazionale di tutto il paese dal 11 settembre si è verificato nel gennaio 2023, quando la Federal Aviation Administration ha fermato le partenze domestiche per circa 90 minuti.