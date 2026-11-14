FAA Revoca Stop Nazionale: Ritorni ai Voli Normali Domenica Sera

La FAA revoca il divieto di decollo dopo il guasto router L3Harris. I voli tornano alla normalità domenica sera con oltre 6.400 cancellazioni sabato.

Il capo della Federal Aviation Administration, Bryan Bedford, ha annunciato che i voli negli Stati Uniti non torneranno ai programmi normali fino a tarda domenica, mentre il sistema aeronautico si riprende gradualmente da un'interruzione di volo a livello nazionale. Ufficiali hanno attribuito il caos a una manutenzione di routine fallita, segnando uno dei giorni di viaggio più problematici nella storia recente degli Stati Uniti.

Dettaglio Tecnico del Guasto Router

Il problema è stato identificato nell'installazione di almeno un nuovo router da parte del contratto della FAA, L3Harris, in una struttura remota, secondo quanto dichiarato il sabato dal Segretario ai Trasporti Sean Duffy. Il guasto ha causato un sovraccarico di dati negli altri centri di comunicazione, con oltre 1.000 tentativi di connessione ogni quattro o cinque secondi, interrompendo le comunicazioni con gli aerei e causando interferenze con i radar. Il difetto ha interessato le comunicazioni in 17 dei 22 centri en route della FAA, che controllano gli aerei durante la fase di crociera del volo.

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Reazioni Unite e Posizioni Corporate

Il Professional Aviation Safety Specialists, un sindacato che rappresenta i dipendenti per la sicurezza della FAA, ha dichiarato che il problema era isolato a due router aggiornati venerdì, situati presumibilmente in Arkansas e Texas. Il sindacato ha sottolineato che i tecnici rappresentati da PASS non erano coinvolti negli aggiornamenti che hanno portato allo stop nazionale. Dall'altro lato, L3Harris ha affermato di prendere la questione sul serio e di sostenere la FAA nelle indagini, con le sue azioni che hanno chiuso in calo di circa il 4% dopo le ore di trading del venerdì.

Impatto sui Viaggi e Misure Aree

Alle 21:35 ET (02:35 GMT) di sabato, le compagnie aeree avevano cancellato oltre 6.400 voli negli Stati Uniti e ritardato più di 8.000, secondo FlightAware. Questo seguito circa 9.200 voli cancellati e 7.500 ritardi del venerdì dopo che la FAA aveva ordinato uno stop nazionale. FlightAware ha indicato che 875 voli programmati per domenica erano già stati cancellati. Delta Air Lines, United Airlines e American Airlines hanno tutte cancellato circa il 25% dei loro voli sabato, mentre JetBlue ha cancellato quasi il 45%. Le compagnie hanno emesso avvisi di viaggio per consentire ai passeggeri di modificare le prenotazioni senza costi aggiuntivi.

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Prossimi Passi e Finanziamenti Infrastrutturali

La disruptura di venerdì è il segno più drammatico dello strain sul sistema di controllo del traffico aereo statunitense, afflitto da tecnologia obsoleta e carenza di controllori. Duffy ha chiesto venerdì 50 miliardi di dollari per aggiornare i sistemi, da una richiesta precedente di 30 miliardi, dopo che il Congresso aveva approvato 12,5 miliardi lo scorso anno. Il Presidente della Camera Mike Johnson ha dichiarato il sabato di sostenere l'approvazione di ulteriori fondi per il traffico aereo quest'anno, in un contesto politico dove i Republican controllano il Congresso fino al prossimo anno, quando i Democratici assumeranno il controllo dopo le elezioni di midterm del 3 novembre.

Bedford ha scusato per la disruptura, aggiungendo che il sistema rimane stabile e che le operazioni delle compagnie aeree dovrebbero tornare in gran parte alla normalità entro la fine di domenica. La FAA ha emesso uno stop nazionale venerdì che ha fermato quasi tutti i voli in partenza per quasi cinque ore, il più lungo stop nazionale ai viaggi aerei dagli attacchi dell'11 settembre 2001. Il problema ha portato la Casa Bianca a convocare una riunione di emergenza nella Situation Room venerdì, e le agenzie federali si sono mobilitate per determinare se si trattasse di un attacco informatico, ma la causa è stata attribuita al guasto tecnico.