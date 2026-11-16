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Fabio and Benedetta Rocchetti Travel Show Details

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Fabio and Benedetta Rocchetti Travel Show Details
Fabio Rocchetti · Benedetta Rocchetti · Travel Show
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Fabio and Benedetta Rocchetti return to TV with a new travel program. The couple visits 20 Italian cities including Milan and Florence to share experiences.

Il marito e la moglie Fabio Rocchetti e Benedetta Rocchetti stanno preparando il ritorno sui piccoli schermi con un nuovo programma televisivo dedicato ai viaggi e alla vita di coppia. Il progetto prevede venti puntate in cui i due conduttori esploreranno diverse mete italiane, portando il pubblico a scoprire le dinamiche relazionali che caratterizzano il matrimonio.

Destinazioni e Esperienze Uniche

I due conduttori attraverseranno città come Milano, Firenze e Bergamo, ma anche altre località meno comuni. Durante il viaggio ci sarà la possibilità di imparare lo sport del curling in Valtellina. Inoltre, è prevista la partecipazione a una sfida di hockey su pista a Matera e a una competizione di pétanque in una bocciofila di Genova.

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Attività Fuori Dai Circuiti Turistici

Il programma offre esperienze molto diverse tra loro, lontane dai classici percorsi turistici standardizzati. I due protagonisti potranno prendere parte alla corsa dei Magut, che vede protagonisti i muratori lombardi. Avranno anche la possibilità di prendersi cura degli animali come dei veri mandriani, vivendo la natura in prima persona.

Dinamiche di Coppia e Famiglia

Il format permetterà di osservare le dinamiche che normalmente caratterizzano la vita tra marito e moglie. Si assisterà a momenti di complicità, ma anche a battibecchi e imprevisti. A quel punto arriverà il momento di decidere a chi assegnare la vittoria delle varie sfide proposte durante le tappe del viaggio.

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Il Significato di Questa Sfida

Per Fabio e Benedetta Rocchetti, sposati dal 1999 e genitori di tre figli, questo progetto ha un valore speciale. Rappresenta un occasione rara per tornare a fare qualcosa da soli, senza la presenza dei figli. È tanto tempo che non vivevano questa esperienza di autonomia insieme.

Cosa Ne Pensano i Visitatori

Le mete visitate diventeranno anche il palcoscenico delle dinamiche che normalmente caratterizzano la vita tra marito e moglie, tra complicità, battibecchi e imprevisti. I telespettatori avranno modo di valutare quali esperienze sono state appena vissute, cosa li ha colpiti, cosa non è piaciuto e cosa, invece, li ha entusiasmati nel corso delle tappe.

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Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

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Fabio Rocchetti Benedetta Rocchetti Travel Show Italian Television Family Program

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