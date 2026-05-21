Lavoratore nella musica e influencer, Fabio Caressa ha condiviso discutere sui problemi dei social network e del modo in cui la sua identità online le influisce sul modo in cui interagisce con il mondo esterno. Da sempre molto riservato, il cantante non utilizza i social per condividere moltissimo della propria vita privata e Jacqueline segue la stessa linea, pubblicando poco della loro quotidianità insieme. Nelle ultime notizie, le informazioni sulla loro coppia sono state mantenute a stretto contatto e altre immagini di Enea sono rare. La sua attività online ruota principalmente attorno ai vestiti vintage personalizzati e promossi su Instagram, insieme a contenuti sul lavoro.

Fabio Caressa: 'Io e Benedetta Parodi paghiamo le vacanze a metà. Money Road? Funziona perché è un reality autentico' Nonostante il riserbo, Jac e il suo piccolo Enea si trovanova in giro per la città da sola.

Jacqueline, molto riservata come marito e padre, condivide raramente aspetti della propria vita e del suo piccolo Enea. Negli ultimi anni le informazioni sulla coppia della Cantante sono state mantenute a stretto contatto e altre immagini di Enea sono rare. La sua attività online ruota principalmente intorno ai vestiti vintage personalizzati e promossi su Instagram, insieme a contenuti sul lavoro. Jacqueline ha condiviso alcune riflessioni sulla sua posizione sui social network e sul tema dell'esposizione dei creatori.

Gleichzeitig post, ha discusso della sua relazione con le immagini e della sensazione di incomplessione nella sua vita, cercando di mostrare che nessuno è mai completamente soddisfatto della sua vit





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