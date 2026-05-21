Fabio Caressa: "Io e Benedetta Parodi paghiamo le vacanze a metà. Money Road? Funziona perché è un reality autentico" Cambiamento di vertice all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn)

Fabio Caressa, conduttore televisivo, ha dichiarato che paga le vacanze a metà con Benedetta Parodi, mentre Money Road, il reality show condotto da lui, funziona perché è un reality autentico. Inoltre, Bruno Frattasi, prefetto ed ex capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, ha rassegnato le proprie dimissioni da direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). Secondo fonti stampa, la guida di Acn potrebbe essere affidata a Andrea Quacivi, ex amministratore delegato di Sogei.

Fabio Caressa : "Io e Benedetta Parodi paghiamo le vacanze a metà. Money Road ? Funziona perché è un reality autentico" Cambiamento di vertice inatteso all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn).

Bruno Frattasi, prefetto ed ex capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di direttore generale dell'Agenzia, ruolo che ricopriva dal marzo del 2023. Secondo più fonti stampa, la guida di Acn, struttura critica per la sicurezza nazionale, potrebbe passare ad Andrea Quacivi, ex amministratore delegato di Sogei. La nomina non è ancora formalizzata, ma il successore indicato da varie fonti alla guida di Acn è Andrea Quacivi.

La sua carriera è legata a Sogei, società del Ministero dell'Economia che gestisce le infrastrutture informatiche della pubblica amministrazione. Quacivi ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Sogei dal 2017 fino al 2023. Laureato in economia Al'Università degli studi di Roma"La Sapienza", Quacivi ha mosso i primi passi nel mondo della consulenza e della revisione contabile.

Dal 1995 al 1999 ha collaborato con la società Arthur Andersen, occupandosi di progetti relativi alla reingegnerizzazione dei processi aziendali, audit e attività di due diligence. Successivamente, è passato al settore delle telecomunicazioni, ricoprendo ruoli di responsabilità nella direzione amministrazione, finanza e controllo di Wind telecomunicazioni S.p. A. per otto anni, dal 1999 al 2007. Poi il passaggio a Sogei.

Il suo ultimo ruolo era quello di responsabile direzione"ricerca e progetti europei". Quacivi ha anche ricoperto l'incarico di amministratore delegato di Geoweb S.p. A. dal 2020 e ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Fondazione Icsc, ente che gestisce il Centro nazionale di ricerca in Hpc (High performance computing), big data e quantum computing presso il Tecnopolo di Bologna





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