Fabio Damato rompe il silenzio sul Pandoro Gate: il retroscena della rottura con Chiara Ferragni dopo Sanremo 2023

L'ex manager di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato, torna a parlare della fine del rapporto professionale e personale con l'imprenditrice digitale in un'intervista al podcast Burnout. Damato rivela dettagli inediti sul monologo di Sanremo 2023, sulla gelosia di Ferragni per il testo, sul blackout successivo al Festival e sulla rottura definitiva avvenuta in macchina. Smentisce voci su Fedez e parla delle condizioni legali poste per l'ultimo periodo di collaborazione. La fine di un sodalizio lungo anni, segnata dal silenzio e dalla mancanza di un chiarimento.

Fabio Maria Damato rompe il silenzio dopo anni dallo scoppio del cosiddetto Pandoro Gate , intervenendo nel podcast Burnout condotto dalla giornalista. L'ex manager di Chiara Ferragni torna a parlare del rapporto professionale e personale con l'imprenditrice digitale, focalizzandosi in particolare sul Festival di Sanremo 2023 , evento che aveva visto Ferragni come prima figura del mondo digitale a salire sul palco dell'Ariston.

Damato ricostruisce la genesi del famoso monologo letto da Ferragni, la cosiddetta letterina alla figlia, rivelando che il testo era stato scritto dalla stessa Ferragni, che ne era molto gelosa. Lui avrebbe preferito un approccio differente, ispirato all'ironico monologo di Kim Kardashian, ma si trovò di fronte a una chiusura quando espresse qualche perplessità sulla versione finale. Illustra come nelle settimane successive a Sanremo Ferragni entrò in una fase di blackout, isolandosi e non comunicando praticamente più con lui.

Smentisce poi la voce che lo accusava di aver cacciato Fedez da un camerino. La rottura definitiva avvenne in macchina, quando Damato comunicò a Ferragni la sua intenzione di andarsene; lei rispose semplicemente ok.

L'ex manager spiega di aver dato le dimissioni digitali, ma di essere stato poi sollecitato a rimanere per un passaggio di consegne e per aiutare in un nuovo piano di ripartenza, a condizione che venissero poste clausole di manleva a tutela legale, in modo che i suoi consigli fossero poi vagliati da tecnici. Damato descrive la fine del rapporto come amara, segnata da un mancato chiarimento nonostante i suoi ripetuti tentativi: non ci sono stati litigi plateali, ma nemmeno un momento di confronto vero.

Conclude con una riflessione amara: l'armonia nei momenti belli è facile, la vera prova è fare squadra nei momenti difficili, anche se in quei momenti ci si può trovare antipatici. L'intervista è densa di pause, puntualizzazioni e una sottile amarezza per un rapporto cresciuto anno dopo anno e conclusosi senza un vero addio





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