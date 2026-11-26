Fabio De Cos succedirà a Christine Lagarde alla guida della BCE. Il profilo spagnolo, scelto da Francia e Germania, bilancia rigore di bilancio e dialogo.

La Francia e la Germania hanno finalmente raggiunto un accordo sulla nuova leadership della Banca centrale europea, scegliendo Fabio De Cos come successore di Christine Lagarde. De Cos, attualmente governatore del Banco de España, assume il ruolo di presidente dell'Eurotower a 55 anni, un'età che gli conferisce autorità ma anche un carico di responsabilità storico. La selezione del banchiere spagnolo non è casuale, ma nasce dalla sua capacità unica di conciliare rigore fiscale e disponibilità all'intervento sui mercati finanziari.

La strategia De Cos tra disciplina e flessibilità

De Cos porta con sé una reputazione di mediatore capace di allineare le posizioni contrastanti tra i paesi del Nord e quelli del Sud dell'Europa. La sua approccio si distingue per un mix equilibrato di severità sui bilanci pubblici e una disposizione pragmatica nell'acquisto di titoli di Stato quando la stabilità finanziaria è a rischio. Questa combinazione peculiare lo ha reso la figura ideale per sostituire Lagarde, garantendo sia la fiducia dei mercati conservatori che la protezione dei paesi con alti livelli di debito.

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Il suo percorso professionale è segnato da una costante evoluzione delle percezioni che lo hanno circondato. Nel 2018, quando divenne governatore, la sinistra radicale spagnola lo etichettò come un "falco" economico. Oggi, gli analisti di mercato lo collocano tra le "colombe" per la sua attenzione alla crescita. Tuttavia, nessuna di queste definizioni cattura la vera essenza del suo metodo: la capacità di adattare la propria posizione in base ai dati economici concreti, senza fossilizzarsi su ideologie predefinite.

Voti strategici e scudo anti-spread Tpi

La sua storia alla Banca centrale europea dimostra questa flessibilità operativa. Nel consiglio direttivo, De Cos ha inizialmente appoggiato gli acquisti di titoli gestiti da Mario Draghi e successivamente da Christine Lagarde. Tuttavia, quando l'inflazione è esplosa dopo l'invasione russa dell'Ucraina, ha votato a favore dei primi aumenti dei tassi di interesse dopo oltre un decennio, dimostrando pragmatismo di fronte alle pressioni sui prezzi.

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Una posizione altrettanto critica riguarda lo scudo anti-spread, il Tpi, varato nel 2022. De Cos ha sempre subordinato l'intervento della Bce a due condizioni precise: l'acquisto di titoli deve avvenire solo per contrastare speculazioni ingiustificate e il paese colpito deve rigorosamente rispettare le regole di bilancio europee. Questa linea ha rassicurato i mercati temendo una politica monetaria troppo generosa, convincendo anche paesi con candidati propri a rinunciare alle loro preferenze, come è avvenuto con l'Olanda.

Il contesto geopolitico e le sfide immediate

L'accordo finale è stato raggiunto durante il Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, quando il premier olandese Rob Jetten ha ritirato il sostegno al suo candidato, Klaas Knot, attuale governatore della banca centrale dei Paesi Bassi da 14 anni. Gli ambasciatori dei paesi della moneta unica hanno approvato le raccomandazioni per De Cos, mentre Markus Brunnermeier è stato scelto come capo economista e Laurence Boone per le operazioni di mercato. Le nomine formali saranno confermate al vertice del 17 e 18 dicembre.

La scelta di De Cos ha già innescato reazioni politiche in Spagna, dove il premier Pedro Sánchez ha celebrato la notizia sui social network come un trionfo dell'influenza spagnola in Europa. Tuttavia, De Cos affronta un quadro macroeconomico complesso. L'inflazione nell'area euro, alimentata dai costi energetici e dal conflitto con l'Iran, si attesta al 4%. La Bce ha già innalzato i tassi due volte quest'anno, con una terza stretta prevista per dicembre.

La Francia: il banco di prova per la BCE

La sfida più critica arriverà dal fronte francese, paese chiave nell'equilibrio politico della BCE. Con un deficit pubblico al 6% del Pil, un debito al 120% del Pil e nessuna legge di bilancio approvata, la Francia rappresenta un caso limite per le regole europee. Il vantaggio di Marine Le Pen per le elezioni presidenziali di primavera aggiunge ulteriore incertezza al panorama politico nazionale.

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Se i mercati finanziari iniziassero a bersagliare i titoli di stato francesi, De Cos si troverebbe di fronte a un dilemma. Essendo vicino al presidente Draghi che salvò l'euro, potrebbe sentirsi la pressione di agire, ma la sua condizione sul rispetto delle regole di bilancio entrerebbe in conflitto diretto con la situazione contabile francese. È proprio in questa zona grigia che si concentra il futuro della stabilità monetaria europea nei prossimi anni.