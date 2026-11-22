Fabio Fazio ospita Jovanotti, Beppe Grillo, Elena Cattaneo e Mara Maionchi. Scopri tutti i dettagli, le interviste e gli ospiti della puntata di Sera.

Il programma televisivo Sera torna sulle reti con una puntata ad alto contenuto mediatico, condotta da Fabio Fazio in compagnia delle sue fisse Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. L'appuntamento è fissato per le ore 19.30 e promette una riflessione approfondita sull'attualità, intrecciando cultura, politica e scienza.

Jovanotti e il Documentario sulle sue Carriera

Lorenzo Cherubini, noto al grande pubblico come Jovanotti, è il primo ospite di rilievo per presentare il documentario Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti. La pellicola, diretta da Dario Zonta e Carlo Zoratti, avrà la sua uscita nelle sale cinematografiche italiane dal 26 novembre al 2 dicembre, con una programmazione speciale limitata a sette giorni. Dopo l'anteprima mondiale realizzata alla Festa del Cinema di Roma, il film incontra ora il pubblico delle sale.

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La narrazione cinematografica attraversa oltre quarant'anni di carriera artistica dell'interprete. Il racconto spazia dagli esordi radiofonici fino ai concerti di grande scala, includendo viaggi, incontri significativi ed esperienze personali. Materiali d'archivio, riprese originali e immagini private costruiscono un ritratto che supera la sola dimensione pubblica dell'artista.

Beppe Grillo Tornerà a Conversare con Fazio

Un altro incontro destinato a generare forte attenzione mediatica è quello con Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle tornerà a confrontarsi con Fabio Fazio dopo tre anni dall'ultima sua partecipazione al programma. Questa nuova apparizione in un contesto televisivo offre al pubblico l'opportunità di ascoltare nuovamente le posizioni dell'imprenditore.

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La puntata si articola su più livelli tematici, coinvolgendo figure di spicco della cultura e della politica. Oltre agli ospiti principali, il tavolo di conversazione include tre firme del giornalismo italiano: Annalisa Cuzzocrea, direttrice di HuffPost Italia, Fiorenza Sarzanini, condirettrice del Corriere della Sera, e Massimo Giannini, editorialista di Repubblica.

Cultura, Scienza e gli Ospiti Musicali della Puntata

Il settore culturale è rappresentato da Flavio Caroli, storico e critico d'arte, che presenta il suo nuovo volume Lo spirito dei luoghi. Genius loci. L'opera esplora il rapporto tra paesaggio, identità e sensibilità, osservando i luoghi per le storie e le suggestioni che custodiscono oltre alla loro apparente fisionomia. La scienza, invece, vede la partecipazione della senatrice a vita Elena Cattaneo.

Elena Cattaneo presenta il volume Consigli ai giovani ricercatori. Rileggere Santiago Ramón y Cajal oggi. L'opera è dedicata al neuroscienziato spagnolo, padre delle neuroscienze moderne e insignito del Nobel per la Medicina. A completare il panel scientifico interviene Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele.

Palinsesto Completo e Informazioni per la Visione

Il cast degli ospiti fissi, cari alla trasmissione, include Mara Maionchi, storica figura dell'industria discografica e televisiva, la cantante Orietta Berti e il comico e imitatore Ubaldo Pantani. La discussione sui fatti della settimana unisce quindi politica, arte e intrattenimento in un'unica serata.

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Il programma è visibile in diretta streaming e on demand sul sito ufficiale della rete. Gli abbonati al servizio Discovery + possono inoltre accedere ai contenuti on demand. La redazione propone inoltre una newsletter settimanale che consegna ogni venerdì i titoli migliori direttamente nelle caselle email degli utenti.