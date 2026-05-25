Fabio Fazio lascia la sua fattoria e torna sul piccolo schermo per il 30esimo anniversario de Il Ciclone

Fabio Fazio, conduttore de Che tempo che fa, lascia la sua fattoria e torna sul piccolo schermo per un’occasione speciale: il 30esimo anniversario de Il Ciclone. Dopo un’annata intensa, emozionante fin dai primi giorni, per il conduttore arriva il momento di tirare il fiato. Fabio Fazio lo mostra a Leonardo Pieraccioni, ospite in studio, che dedica parole piene d’affetto: ‘Il ciclone non è stato un film, ma un fenomeno atmosferico a tutti gli effetti. Un tornado che ci ha preso tutti, nonostante siano passati 30 anni’. Poi il dettaglio più tenero, legato proprio ai personaggi del film: ‘I miei due puledri si chiamano Penelope e Selvaggia... chissà come mai’.

dà appuntamento alla prossima stagione, ringraziando il pubblico e tutti i protagonisti che hanno accompagnato il programma domenica dopo domenica. Dopo un’annata intensa, emozionante fin dai primi giorni, per il conduttore arriva il momento di tirare il fiato.lascia la sua fattoria e torna sul piccolo schermo per un’occasione speciale: il 30esimo anniversario de Il Ciclone .

E basta un videomessaggio, mandato in onda durante la puntata di Che tempo che fa, per riaccendere subito l’effetto nostalgia. Fabio Fazio lo mostra a Leonardo Pieraccioni, ospite in studio. L’attrice, che nel film interpretava una delle ballerine di flamenco arrivate nel piccolo paese toscano, dedica parole piene d’affetto: ‘Il ciclone non è stato un film, ma un fenomeno atmosferico a tutti gli effetti. Un tornado che ci ha preso tutti, nonostante siano passati 30 anni’.

Poi il dettaglio più tenero, legato proprio ai personaggi del film: ‘I miei due puledri si chiamano Penelope e Selvaggia... chissà come mai’. Una dedica semplice, affettuosa, perfetta per chiudere il cerchio





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