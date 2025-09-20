Fabio Fognini Ballerà su Rai 1: Il Tennista Dice Sì a Milly Carlucci

Dopo il ritiro dal tennis, Fabio Fognini accetta l'invito di Milly Carlucci e partecipa al programma di ballo su Rai 1. Un nuovo capitolo per il campione, alla ricerca di nuove sfide dopo una brillante carriera sportiva.

La conduttrice Milly Carlucci ha finalmente coronato un sogno coltivato per anni: portare il celebre tennista Fabio Fognini a partecipare al suo programma di ballo su Rai 1 , che prenderà il via sabato 27 settembre. Carlucci, come rivelato a La Stampa, ha inseguito Fognini per molto tempo, ricevendo la promessa di partecipazione solo dopo il suo ritiro dal mondo del tennis professionistico.

Fognini, riconosciuto come un punto di riferimento del tennis italiano per oltre un decennio, ha infatti concluso la sua carriera agonistica nell'estate appena trascorsa. La sua storia sportiva è costellata di successi, tra cui la vittoria di uno Slam nel doppio agli Australian Open nel 2015 e un Master 1000 a Montecarlo nel 2019 nel singolo. Ha inoltre raggiunto la top 10 ATP sia nel singolo che nel doppio, mantenendo il titolo di miglior tennista italiano per ben 292 settimane e ottenendo importanti vittorie sulla terra rossa. L'annuncio del suo ingresso nel mondo dello spettacolo segna un passaggio importante per il tennista, che si apre a una nuova forma di competizione, più leggera e meno legata alla pressione dell'agonismo, con la speranza di affrontare questa nuova sfida con lo stesso spirito combattivo che lo ha sempre contraddistinto sul campo da tennis. La transizione dal campo da gioco al palco televisivo rappresenta un cambio di rotta significativo, ma Fognini sembra entusiasta di questa nuova avventura, pronto a mettersi in gioco e a cimentarsi in una disciplina completamente diversa. La sua partecipazione al programma di Carlucci è vista come un'opportunità per esplorare un altro lato della sua personalità, per sperimentare nuove emozioni e per condividere la sua passione con un pubblico diverso, fuori dagli schemi del tennis.\Fabio Fognini ha confermato l'interesse di Milly Carlucci e del suo staff, rivelando che l'offerta di partecipazione era stata reiterata per diverso tempo. Fognini ha scelto di accettare la proposta, sottolineando l'importanza di avere a fianco la ballerina Giada Lini, già sua partner in una precedente esperienza televisiva. La presenza di Lini, che lo conosce e sa bene come affrontare le sue esigenze, è stata fondamentale per la sua decisione. Carlucci, consapevole della difficoltà per un atleta di lasciare il mondo dell'agonismo, ha accolto Fognini nel suo programma con grande entusiasmo, offrendogli la possibilità di confrontarsi con un nuovo tipo di competizione, meno stressante e più divertente. Il tennista, dopo aver abbandonato il tennis professionistico, ha trovato nel programma televisivo una valida alternativa per mantenere l'adrenalina della competizione, seppur in un contesto differente. L'arrivo di Fognini nel cast del programma rappresenta un importante valore aggiunto, poiché porta con sé l'immagine di un campione sportivo di successo, riconosciuto e amato dal pubblico italiano. La sua partecipazione contribuisce ad attirare l'attenzione di un vasto pubblico, ampliando ulteriormente la platea dei telespettatori e offrendo nuove prospettive e intrattenimento.\Il passaggio di Fognini dal tennis al ballo è un tema che suscita grande interesse e curiosità. La sua capacità di adattamento e la sua predisposizione verso nuove sfide saranno elementi chiave per il suo successo nel programma. L'esperienza di Carlucci nel mondo dello spettacolo e la professionalità del suo team garantiranno a Fognini un ambiente di lavoro stimolante e un supporto adeguato per affrontare questa nuova avventura. L'ingresso di Fognini nel cast del programma di ballo su Rai 1 è, in definitiva, un evento che promette di catturare l'attenzione del pubblico, offrendo momenti di intrattenimento e spettacolo. Il tennista, grazie al suo talento e alla sua determinazione, è pronto a conquistare anche il mondo del ballo, dimostrando che la passione e la dedizione sono qualità fondamentali per raggiungere il successo in qualsiasi ambito. Si apre un nuovo capitolo nella carriera di Fognini, che dovrà affrontare le sfide del ballo con lo stesso impegno e la stessa grinta che lo hanno portato a conquistare importanti traguardi nel mondo del tennis. L'entusiasmo della conduttrice e l'attesa del pubblico creano un'atmosfera di grande eccitazione attorno al programma, che si preannuncia ricco di sorprese e di performance indimenticabili. Il pubblico è in attesa di vedere come Fognini si cimenterà con le coreografie e come saprà affrontare le emozioni che questa nuova avventura gli riserverà. La sua partecipazione è un segnale di apertura verso nuovi orizzonti, un invito a mettersi in gioco e a sperimentare nuove forme di espressione artistica





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Fabio Fognini Milly Carlucci Rai 1 Ballando Con Le Stelle Tennis

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

'Devi crederci', quando Fognini fu 'allenato' da Federer e Nadal in Laver CupIl tennista azzurro ha avuto due coach d'eccezione nell'edizione 2019 del torneo

Leggi di più »

Veronica Pivetti infastidita dalla domanda sulla sorella Irene. La risposta taglienteLe parole dell'attrice protagonista di Balene, su Rai Uno

Leggi di più »

– Audi vs Lancia, il cast del film con Riccardo Scamarcio stasera in tvVa in onda su Rai 2, venerdì 19 settembre, la pellicola tratta da una storia vera.

Leggi di più »

Rai: 'I Fatti Vostri', Flavio Montrucchio alla presentazioneFlavio Montrucchio durante la presentazione della trasmissione Rai 'I Fatti Vostri', Roma, 19 settembre 2025. ANSA/ETTORE FERRARI (ANSA). (ANSA)

Leggi di più »

Rai: Anna Falchi alla presentazione de 'I Fatti Vostri'Anna Falchi durante la presentazione della trasmissione Rai 'I Fatti Vostri', Roma, 19 settembre 2025. ANSA/ETTORE FERRARI (ANSA). (ANSA)

Leggi di più »

“Così ho convinto Fabio Fognini a venire a Ballando con le Stelle”: la rivelazione di Milly…“Lo corteggiavo da anni e ogni volta rispondeva: ‘Quando smetto con il tennis, vengo’. Dopo Wimbledon, ci siamo fiondati” ha spiegato la conduttrice a La Stampa

Leggi di più »