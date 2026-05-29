Fabio Savi: 'Il Fabio di 30 anni fa non esiste più. Con mio fratello nessun rapporto. Nessuna copertura, eravamo folli'

In un'intervista esclusiva a Quarto Grado, Fabio Savi, condannato per la Banda della Uno Bianca, ripercorre la storia criminale, i rapporti con il fratello Roberto e la sua evoluzione personale dopo trent'anni di carcere.

Fabio Savi , uno dei componenti della famigerata Banda della Uno Bianca , ha rilasciato un'intervista esclusiva per lo speciale carceri di Quarto Grado, programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, in onda su Retequattro.

A distanza di oltre trent'anni dai fatti che hanno sconvolto l'Emilia-Romagna e le Marche tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, Savi torna a parlare della sua esperienza criminale, del rapporto con il fratello Roberto e della sua attuale condizione detentiva. Nell'intervista, Savi ripercorre la storia della banda, dalle prime rapine fino alle stragi che hanno segnato la cronaca italiana. Già dalle prime battute emerge il tentativo di ricostruire quel passato partendo da un'immagine quasi simbolica.

Lo dissi già una volta: dietro all'Uno Bianca c'erano una targa, un paraurti e fanalini, afferma Savi, riferendosi al mezzo utilizzato per le azioni della banda. Poi definisce quel periodo con una sola parola: follia. Savi parla delle origini personali che, secondo la sua versione, avrebbero preceduto la deriva criminale. Racconta di un'attività lavorativa avviata con sacrificio, di difficoltà economiche e di un passaggio graduale verso le prime rapine.

Avevo un'attività aperta con sacrificio... poi mi ritrovai coperto di debiti, racconta, collegando quel momento a una crisi che avrebbe segnato l'inizio di una spirale irreversibile. Da lì, la progressione diventa rapida. Le prime azioni, inizialmente isolate, si trasformano in episodi sempre più frequenti. Quando le rapine hanno cominciato a susseguirsi una dietro l'altra, addirittura anche un paio per sera, ricorda Savi, descrivendo un meccanismo che, nel suo racconto, sfugge progressivamente al controllo.

Un passaggio centrale dell'intervista riguarda il rapporto tra i membri del gruppo, definito dallo stesso Savi come morboso, troppo stretto, non sano. Un legame che, secondo la sua ricostruzione, si sarebbe formato anche in un contesto di isolamento sociale e familiarità forzata tra persone cresciute come forestieri sempre insieme. Sul piano operativo, Savi descrive anche la dinamica delle rapine e il livello di organizzazione raggiunto dalla banda.

Sapevamo di non trovarli all'altro casello, afferma riferendosi alla capacità di anticipare gli spostamenti delle forze dell'ordine, in una fase in cui le azioni si sarebbero moltiplicate nel tempo. Nel corso dell'intervista vengono toccati anche i fatti più gravi attribuiti alla banda, comprese le stragi che hanno segnato profondamente l'opinione pubblica. Savi ricorda alcuni episodi, pur mantenendo una distanza emotiva e ricostruttiva: Ricordo tutto, ma non voglio parlarne, dice in uno dei passaggi più netti.

Ampio spazio viene dedicato anche alla fase giudiziaria e alle conseguenze delle indagini. Savi esclude qualsiasi ipotesi di protezione o copertura esterna: Nessuno ci ha coperti, eravamo folli, afferma, aggiungendo anche un giudizio sulle ricostruzioni alternative emerse negli anni. Uno dei passaggi più delicati riguarda la cattura e gli errori investigativi. Qualcuno ci ha visto fare un cambio macchina dopo una rapina, spiega, indicando in quell'episodio il possibile punto di svolta che avrebbe portato al suo arresto.

Nel racconto trova spazio anche il lungo periodo di detenzione, segnato da isolamento e poi da un percorso personale di studio e formazione. Savi parla di anni difficili, in cui avrebbe attraversato anche momenti di forte crisi psicologica, seguiti da una fase di reazione: O mi lasciavo morire o reagivo, racconta, spiegando di aver intrapreso percorsi formativi che vanno dall'informatica alla cybersecurity.

Non manca il riferimento alla distanza definitiva con il fratello Roberto, con cui afferma di non avere più rapporti da anni. Mio fratello Roberto? Non abbiamo più rapporti. Era un legame talmente tossico che non ha lasciato più niente, dichiara.

Alla domanda se sia pentito, risponde: Bella domanda... me la faccio anch'io tante volte. Infine, spiega anche la scelta di parlare oggi, dopo decenni di silenzio pubblico: Sono trent'anni che tutti parlano di me... io non avrei mai voluto essere quel Fabio di quei sette anni. Ma quel Fabio non c'è più.

Un racconto che arriva mentre Savi, dal carcere, ha anche scritto alla Procura della Repubblica chiedendo di essere sentito, ribadendo la propria disponibilità a collaborare per chiarire ogni aspetto della vicenda. Più che assicurare la massima disponibilità e trasparenza non posso fare, conclude. La Banda della Uno Bianca, attiva tra il 1987 e il 1994, è stata responsabile di una serie di rapine, omicidi e attentati che hanno causato oltre 20 morti e numerosi feriti.

I componenti principali, tra cui Fabio Savi e suo fratello Roberto, sono stati condannati all'ergastolo. L'intervista offre uno sguardo inedito sulla mente di uno dei criminali più spietati della storia italiana, ma anche su un uomo che cerca di fare i conti con il proprio passato





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