Fabio Volo, intervista Corriere: amore, Sanremo e figli

Fabio Volo rivela al Corriere della Sera il suo nuovo amore con Michelle, il ruolo a Sanremo Giovani e la relazione con i figli Sebastian e Gabriel.

Lo scrittore Fabio Volo ha aperto un capitolo intimo della sua vita privata durante una lunga intervista pubblicata sul Corriere della Sera. A pochi giorni dal lancio del suo nuovo romanzo intitolato Vieni, torniamo a casa, l'autore bresciano ha condiviso confidenze che collegano direttamente la sua esistenza reale alle vicende del protagonista Lorenzo, un uomo quasi cinquantenne e separato.

Il ruolo a Sanremo Giovani e la musica

La nomina di Fabio Volo come giudice a Sanremo Giovani ha sorprendentemente colpito lui stesso, il principale interessato. Quando Stefano De Martino ha proposto l'incarico, la risposta immediata dello scrittore è stata una domanda sincera: che ne so di musica? Questa dichiarazione evidenzia una distanza professionale che, però, non impedisce a Volo di raccontarsi con ironia.

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Prima delle sue famose radiocronache e dei best-seller letterari, lo scrittore ha vissuto una breve e curiosa parentesi musicale all'età di ventuno anni. Fu invitato a una festa dell'Unità a Reggio Emilia con la ferma convinzione di condividere il palco principale con il celebre cantante Ligabue. La realtà si rivelò molto diversa e umiliante.

Al posto del grande escenario, Fabio Volo si ritrovò su una pedanina minuscola, descritta con autoironia come un luogo nemmeno frequentato dalla madre nel suo banco della panetteria. In quella occasione, eseguì una canzone in playback, ricevendo come compenso cinquemila lire offerte da una nonna che stava passando di lì. Un episodio che resta un aneddoto lontano dalle grandi scene musicali.

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Il nuovo amore e la vita sentimentale

Oltre alla carriera, Fabio Volo affronta una nuova stagione sentimentale dopo aver superato i cinquant'anni di età. Questa fase della sua vita è caratterizzata da una sensazione di vulnerabilità positiva, definita dallo stesso autore come sentirsi più cretino. Il motivo risiede nella natura imprevedibile dell'amore, che scombina i piani senza preavviso.

Il percorso verso questa nuova felicità è stato facilitato dall'incontro con Michelle, una donna che lo scrittore definisce uno dei migliori regali della vita. L'attrazione iniziale è nata dalla curiosità, un fattore che ferma Volo quando lo colpisce. Si tratta di un legame semplice ma profondo, lontano dai drammi eccessivi.

La routine quotidiana di questa nuova coppia include abitudini molto regolari. Michelle ha già scoperto che Fabio Volo si corica ogni sera alle ventuno e trenta. Nonostante la differenza di orari, lo scrittore conferma di essere innamorato, preferendo vivere l'emozione nel cuore piuttosto che perdere tempo a pensarci troppo.

La relazione con i figli e il passato

La fine della relazione con l'ex compagna Jóhanna Maggy Hauksdóttir ha creato spazio per un dialogo onesto e aperto. I due figli, Sebastian e Gabriel, di tredici e undici anni, sono parte integrante di questo nuovo equilibrio familiare. Volo risponde alle loro domande spiegando che il amore può coesistere con la scelta di perseguire la propria felicità individuale.

Sebastian e Gabriel sono descritti come ragazzi molto aperti e moderni. Essendo per metà islandesi, hanno già incontrato Michelle, consolidando i rapporti con la nuova compagna del padre. Lo scrittore vive con un senso di colpa genitoriale, pur essendo consapevole che un nuovo sentimento non sottrae affetto ai figli.

Al contrario, questa nuova fase della vita di Fabio Volo amplifica i suoi sentimenti e la sua capacità di amore. La presenza di Michelle nella sua vita non segna una chiusura con il passato, ma un'espansione delle possibilità emotive e familiari. I ragazzi sembrano accettare questo cambiamento con naturalezza.

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Il percorso interiore e le radici

Prima di arrivare a questa serenità, Fabio Volo ha affrontato un lungo lavoro interiore complesso e profondo. Per aprirsi al cuore e lasciare che la vita scorra senza voler controllare ogni dettaglio, si è affidato a un team completo di professionisti. Questo gruppo include uno psicologo, un astrologo e persino una medium.

È stato proprio durante una delle cerimonie con la medium che lo scrittore ha scavato a fondo nelle proprie radici familiari. Ha avuto delle visioni riguardante sua madre, compreso che una serie di sentimenti che provava non gli appartenevano realmente. Quei pensieri erano ereditati direttamente dalla famiglia di origine.

Tra questi sentimenti ereditati c'era la vergogna, un freno psicologico potente. Per molto tempo, questa vergogna ha impedito a Fabio Volo di comprarsi un orologio costoso, pur avendo i mezzi economici. La rinuncia materiale gli faceva sembrare di essere una persona migliore moralmente.

L'educazione ricevuta dai genitori, pur piena di amore, era caratterizzata da una dimostrazione affettiva scarsa. Questo ha portato lo scrittore a crescere con l'idea di dover sempre fare qualcosa per meritare l'attenzione degli altri. Oggi, Volo ha superato questi condizionamenti profondi.

Un passo fondamentale è stato il superamento del timore di essere giudicato dal padre scomparso a causa della separazione. La decisione finale è stata chiara e netta. Fabio Volo ha scelto di aprire il cuore, rifiutando la guida paralizzante della paura. Questa scelta rappresenta il cuore della sua trasformazione personale.