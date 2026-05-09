Fabiola Gianotti torna a parlare di fisica, ricerca e futuro del CERN

La scienza e il suo ruolo nella società moderna sono riflessioni organizzate da Askanews nella rubriche SGUARDI, curata da Alessandra Quattrocchi. Fabiola Gianotti torna a parlare di fisica, ricerca scientifica e futuro del CERN in un’intervista che riaccende l’attenzione sul ruolo della scienza nella società moderna. L’ex direttrice generale del CERN, alla guida del più importante centro di ricerca sulle particelle subatomiche dal 2016 al 2025, ha raccontato il suo nuovo percorso tra ricerca fondamentale, divulgazione scientifica e sfide economiche legate al finanziamento della scienza. Intervistata nella rubrica SGUARDI di Askanews, Gianotti ha ricordato la storica scoperta del bosone di Higgs e gli sforzi per comprendere le origini dell’universo e la materia oscura, dichiarando di non ci siano barriere all’esplorazione.

Dal bosone di Higgs alle grandi domande ancora irrisolte sull’universo: Fabiola Gianotti torna a parlare di fisica, ricerca scientifica e futuro del CERN in un’intervista che riaccende l’attenzione sul ruolo della scienza nella società moderna.

Il suo nuovo percorso tra ricerca fondamentale, divulgazione scientifica e sfide economiche legate al finanziamento della scienza, la guida del più importante centro di ricerca sulle particelle subatomiche dal 2016 al 2025, l’ha resa una voce autorevole nel dibattito sulla scienza. Intervistata nella rubrica SGUARDI di Askanews, curata da Alessandra Quattrocchi, Gianotti ha sottolineato quanto sia cruciale aumentare il sostegno alla ricerca scientifica da parte delle istituzioni e dei governi.

Non possiamo pensare di progredire e costruire un futuro sostenibile per il pianeta, per l’umanità e per la società senza l’apporto della scienza. Nel corso dell’intervista, Fabiola Gianotti ha ricordato anche la storica scoperta del bosone di Higgs annunciata il 4 luglio 2012 al CERN, uno dei momenti più importanti nella storia della fisica moderna. Tra i temi affrontati anche il rapporto tra ricerca scientifica e finanziamenti privati.

Secondo Gianotti, è fondamentale che gli enti di ricerca mantengano indipendenza e obiettivi scientifici chiari, evitando che gli interessi economici prevalgano sulla missione della scienza. Un occhio all’estate, infine, allo Science Gateway del CERN, il grande centro dedicato alla divulgazione scientifica e all’educazione delle nuove generazioni. Oggi il Science Gateway è visitato da quasi 400mila persone all’anno provenienti da 180 Paesi, evidenziando l’importanza della comunicazione scientifica e della circolazione della cultura STEM.

Dalle sconosciute origini dell’universo e la materia oscura, a sfide aperte come le particelle di collina o la ricerca dell’energia oscura: Gianotti lascia aperta la porta alle prossime rivoluzioni scientifiche che potrebbero cambiare la nostra comprensione dell’universo





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