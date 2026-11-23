Cesc Fabregas, allenatore del Frosinone, giustifica Massimiliano Alvini e la sconfitta 5-1 col Milan, puntando sulla stabilità e sulla crescita del gruppo in vista della Champions League.

Cesc Fabregas, tecnico del Frosinone, ha preso posizione in difesa dell'operato di Massimiliano Alvini, affrontando direttamente le dure critiche sollevate dopo la sonora sconfitta per 5-1 inflitta dal Milan al San Siro. Lo spagnolo si è espresso in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'AEK Atene, valida per la quinta giornata della fase a campionato della Champions League, sottolineando come sia necessario valutare il contesto prima di trarre conclusioni affrettate.

Contesto tattico e scelte del tecnico

Fabregas ha ricordato come la partita contro l'interlocutore più blasonato del campionato sia stata particolar complessa da gestire. Il tecnico ha evidenziato la difficoltà di cambiare completamente ciò che di positivo si stava costruendo in precedenza, considerando anche l'impatto dei giocatori tornati dalle convocazioni in nazionale. Ha specificato che l'idea era quella di giocare contro un amico, portando sul campo Da Cunha come trequartista al posto di Paz in un ruolo che non ha dato i frutti sperati. Allo stesso tempo, ha citato la buona prestazione di Ricci e Liberali da titolari e l'ingresso efficace di Lahdo, elementi che dimostrano come la squadra sia presente e consapevole.

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Identità, coraggio e stabilità di squadra

Lo spagnolo ha ribadito il suo apprezzamento per la stabilità e la capacità di controllare i vari aspetti del gioco, un'abilità difficile da mantenere ma essenziale. Ha espresso il desiderio che l'opinione pubblica continui a riconoscere Massimiliano Alvini come un allenatore di grande livello, definendo questo approccio come identità e coraggio. Fabregas ha ammesso che quando si perde, come accaduto con il risultato di 5-1, si tende a essere giudicati come scarichi, mentre la vittoria porta a essere considerati fenomeni, una dinamica che richiede un equilibrio mentale non semplice da mantenere.

Evoluzione del gioco e arbitraggio

Il tecnico ha notato come il calcio stia subendo un cambiamento strutturale, attribuendo parte del merito anche agli arbitri che fischiato più frequentemente nelle ultime partite. Questa tendenza ha portato a una riduzione di giocatori che restano a terra, rendendo inefficace la tattica del tempo perso o della simulazione che in passato poteva funzionare. Fabregas ha definito questa svolta come una positiva evoluzione per il campionato italiano, che si sta consolidando come uno dei due o tre migliori d'Europa dal punto di vista qualitativo e competitivo.

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Gestione emotiva e prossima sfida

Si respira un'aria di serenità a Mozzate, dove la squadra conosce bene le proprie forze e le proprie debolezze. Fabregas ha dichiarato che non è possibile controllare ciò che dice la gente, ma è fondamentale reagire con maggiore forza e gestire le emozioni. Ha aggiunto che parlare molto dei ragazzi li aiuta a maturare, specialmente se ambiscono a diventare top player devono essere in grado di gestire anche questo tipo di pressione. Ha sottolineato che il percorso è ancora all'inizio e che l'obiettivo è concentrarsi sul cammino da percorrere piuttosto che sul risultato finale immediato.

Efficienza contro il Real e l'AEK

Ricordando le esperienze passate al Girona e al Dortmund, dove si è visto un percorso simile, Fabregas ha confermato che la squadra sta bene ed è composta dagli stessi elementi dell'ultima partita. Ha anticipato che qualcuno della Primavera potrebbe essere aggregato al gruppo, mantenendo un clima sereno e la consapevolezza di dover seguire il proprio percorso con tranquillità. In vista delle prossime sfide, ha menzionato che avversari come il Real e lo Shakhtar hanno messo in difficoltà proprio queste squadre, dimostrando di essere fisicamente forti e mentalmente robusti, una sfida che il Frosinone dovrà affrontare con elevata efficienza.