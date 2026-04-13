Fabregas premiato con l'Enzo Bearzot: "Il Como è una famiglia, la Nazionale? Vedremo" - Capello elogia il lavoro del tecnico

Cesc Fabregas ha ricevuto il Premio Nazionale Enzo Bearzot, parlando del suo futuro al Como, della Nazionale e del suo legame con il club. Fabio Capello ha elogiato il suo lavoro, mentre sono stati assegnati altri premi, tra cui uno all'arbitro Marco Guida e un riconoscimento per Valentina Zamburro, giovane arbitra vittima di aggressione.

Un futuro lontano dal Como ? Lo vedo molto difficile. Sono profondamente legato a questo progetto e a questa società, che per me rappresenta una famiglia. Certo, nel mondo del calcio non si può mai escludere nulla. L'anno scorso ho manifestato l'interesse di approfondire le metodologie di lavoro di altre realtà calcistiche, informando il presidente. Tuttavia, ho poi optato per la permanenza.

La Nazionale italiana? Magari un giorno, per ora mi sento ancora troppo un allenatore 'sul campo', ho bisogno di vivere quotidianamente l'esperienza con i ragazzi. Lavorare per una nazionale in questo momento mi risulterebbe forse un po' meno stimolante. Quando l'età avanzerà, chissà... Queste sono le parole di Cesc Fabregas, che questo pomeriggio, nel Salone d'Onore del Coni, ha ricevuto il Premio Nazionale Enzo Bearzot, organizzato dall'Us Acli in collaborazione con la Figc. È il primo calciatore straniero a ricevere questo prestigioso riconoscimento: "Qui mi sono sentito amato fin dal primo giorno. Ho cercato di conoscere la figura di Enzo Bearzot e questo premio ha un significato speciale. Nel calcio, però, non si è mai soli. Questo premio è dedicato anche alla città di Como, a una famiglia che ha creduto in un progetto, allo staff e ai giocatori". Fabio Capello, presente sul palco, ha ricevuto il premio alla carriera, accolto da una standing ovation. Capello ha elogiato il lavoro di Fabregas: "In tre anni ha compiuto un lavoro straordinario, dalla Serie B alla Serie A, dimostrandosi un protagonista serio e di grande importanza, e si merita pienamente questo riconoscimento. L'aspetto positivo è che Fabregas, essendo giovane, ha portato una ventata di novità anche al calcio italiano. Gioca con semplicità, prediligendo la velocità e la verticalizzazione, caratteristiche che noi, forse, abbiamo un po' perso. Il possesso palla è finalizzato all'avanzamento, non fine a se stesso... Ha a disposizione giocatori di qualità e ha saputo far crescere i giovani". Damiano Lembo, presidente dell'Us Acli, ha spiegato la scelta di assegnare il premio a Fabregas: "Quest'anno abbiamo ampliato i confini del Premio, onorando Cesc con questo importante riconoscimento, il primo straniero a riceverlo. Siamo emozionati, ma consapevoli del messaggio che desideriamo trasmettere. Con Fabregas premiamo l'innovazione e il merito allo stesso tempo". Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il presidente della LND, Giancarlo Abete (che proprio in questa occasione ha annunciato la sua candidatura alla presidenza federale) e l'a.d. di Sport e Salute, Diego Nepi. Presente anche il vicepresidente dell'Aia, Francesco Massini, che ha consegnato il premio Stefano Farina all'arbitro Marco Guida: "Stefano è stato un grande arbitro e un grande dirigente, e mi dispiace molto che non sia più con noi, perché avrebbe potuto dare un contributo significativo". È stata invitata sul palco anche la giovane arbitra 17enne, Valentina Zamburro, vittima di un'aggressione durante la partita Nuova La Salle-Gioventù Sarroch, Under 17 sarda, lo scorso 28 febbraio: "Tornerò ad arbitrare, perché altrimenti significherebbe dare la vittoria alla violenza. Io continuerò per la mia strada, senza arrendermi". Il premio Ormezzano è stato conferito a Gianluca Oddenino de La Stampa





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