Fabrizio Corona e King of P: inseguimento Stefano De Martino e blocco carabinieri

Fabrizio Corona pubblica King of P, mostrando l'inseguimento di Stefano De Martino e il successivo fermo dei carabinieri per guida senza patente. Analisi della saga paparazzistica.

Il fenomeno mediatico Fabrizio Corona lancia una nuova serie video intitolata King of P sul suo canale YouTube, confermandosi come protagonista assoluto del genere documentaristico sui pettegolezzi. Dopo il precedente progetto Falsissimo, l'ex re dei paparazzi presenta un nuovo episodio che svela le dinamiche investigative dietro le quinte del suo lavoro giornalistico a luci rosse. La narrazione si concentra sugli incontri con Belen Rodriguez e la sorella Cecilia Rodriguez, per poi spostare l'attenzione su Stefano De Martino, marito di Cecilia.

La genesi dell'inseguimento a Milano

Corona inizia il filmato mostrando i passaggi logistici che lo hanno portato a seguire Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, ma l'attenzione si sposta rapidamente su Stefano De Martino. Il conduttore era già stato oggetto di attenzioni in una precedente puntata di Falsissimo, ma ora la saga si approfondisce. Corona riprende gli appostamenti sotto casa delle due sorelle e la ferma risposta di Cecilia, per poi narrare l'inseguimento in auto del marito, direttore artistico di Sanremo. La storia non è nuova, poiché settimane fa era diventato di dominio pubblico il suo fermo da parte dei carabinieri durante una corsa, quando fu sorpreso mentre guidava senza patente.

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Le dichiarazioni di Corona sui motivi

Nel lungo documentario, Corona spiega che l'inseguimento nasceva dalla necessità di fare domande a Stefano De Martino sul presunto flirt tra la sorella Belen e Ignazio Moser. Corona sostiene infatti che Stefano sia una persona informata sui fatti e, non riuscendo a parlare con l'ex fidanzata né con Moser, ha deciso di virare su di lui. Nel video si vede l'ex paparazzo parlare al telefono con un collaboratore a bordo di un altro mezzo per farsi aiutare a localizzare De Martino. Le strade milanesi sono congestionate dal traffico, ma Corona prosegue deciso nella sua corsa fino a quando i militari non lo bloccano. A quel punto sbraita, si arrabbia e urla davanti ai militari: Lo abbiamo perso. Neanche quando i carabinieri gli chiedono di chiudere la telefonata lui obbedisce.

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Il fermo dei Carabinieri e le reazioni

La dinamica dell'arresto è stata oggetto di numerose speculazioni iniziali. In un primo momento l'ex re dei paparazzi aveva dichiarato che stesse seguendo dei malviventi; poche ore dopo, tuttavia, le indiscrezioni del settimanale Oggi avevano svelato che con il suo suv nero stesse in realtà inseguendo un uomo su un motorino. Il video di King of P conferma la versione ufficiale, mostrando il blocco da parte delle forze dell'ordine e le successive conseguenze legali. La questione, che non era stata approfondita nei dettagli precedenti, trova ora una testimonianza visiva diretta.

L'intercept a pagamento e il messaggio finale

Nonostante l'ostilità iniziale, Corona riesce a intercettare Stefano De Martino sotto casa sua in un secondo video, questa volta a pagamento. De Martino si trovava in quel momento con il figlio Santiago. Alle insistenti domande di Corona di parlare, il conduttore si limita a rispondere: Dai, su, Fabri. Andiamo a lavorare, basta. Ho da fare. Ricevuto anche il suo no, Corona se ne va, chiudendo il ciclo dell'inseguimento. Il filmato si conclude infine con le immagini di Corona che, otto ore dopo, è nuovamente in auto pronto per un altro inseguimento, dimostrando una resilienza e una dedizione al mestiere che non conoscono sosta.