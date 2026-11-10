Fabrizio Corona e Stefano De Martino: Il conflitto riemerso dopo un'intervista controversa

Le tensioni tra Fabrizio Corona e Stefano De Martino riemergono dopo l'ultima puntata del format mediatico, rivelando un passato complicato da gelosie e accuse reciproche.

La dinamica relazionale tra Fabrizio Corona e Stefano De Martino ha subito una nuova e significativa involuzione, distanziandosi nettamente dalle fasi di apparente distensione osservate nel recente passato. La situazione è precipitata a causa dell'ultima puntata del programma televisivo condotto dal celebre paparazzo, un formato che continua a interrogarsi su eventi storici legati alla vita sentimentale di personaggi pubblici influenti.

Le dinamiche del conflitto attuale

I due protagonisti, al centro dell'attenzione mediatica, vivono attualmente un momento di forte tensione reciproca, segnato da accuse e da un clima decisamente meno conciliante rispetto a quanto accaduto in occasioni precedenti. I nomi di Fabrizio Corona, cinquantadue anni, e Stefano De Martino, trentasette anni, sono nuovamente al centro del gossip nazionale dopo le dichiarazioni rilasciate nel contesto del programma dell'ex re dei paparazzi.

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Il contenuto della puntata ha riportato in superficie un rapporto complesso e lungo, le cui radici affondano profondamente nella storia della televisione e della cronaca rosa italiana. L'interesse del conduttore è focalizzato su una vicenda specifica che desidera chiarire, scegliendo proprio il volto di Affari Tuoi e futuro conduttore del Festival di Sanremo come bersaglio delle proprie indagini narrative.

Il passato con Belen Rodriguez

La narrazione riavvolge il nastro degli eventi fino all'anno duemiladodici, quando la relazione tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona giunse al suo definitivo capolinea. In quel frangente storico, la vita della showgirl vide l'ingresso di Stefano De Martino, che all'epoca lavorava come ballerino nel programma Amici.

Questa nuova unione alterò drasticamente gli equilibri del gruppo sociale di riferimento. La storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con De Martino fidanzato precedentemente con la cantante Emma, è stata raccontata e rielaborata più volte negli anni, diventando un pilastro narrativo utilizzato anche da Fabrizio Corona.

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Già nel febbraio duemilatredici, quando l'ex paparazzo si trovava incarcerato, Stefano De Martino aveva preso pubblicamente le difese dell'avversario. Il conduttore criticò aspramente il trattamento riservatogli dalla giustizia, definendo la condanna ricevuta come eccessiva, ingiusta e vergognosa.

Corona, dal canto suo, ha spesso utilizzato il ricordo di quella relazione per costruire le proprie narrative pubbliche. Nel duemilaventitré, ospite di Domenica In, ha raccontato un incontro casuale su un aereo con la showgirl, sostenendo che lei fosse incinta di Santiago e avesse pianto per tutto il volo.

Le accuse di manipolazione storica

Il giornalista ha successivamente ipotizzato che la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sarebbe mai nata se lui non fosse finito in carcere. A voce di Mara Venier, ha dichiarato che senza quella detenzione, Belen sarebbe rimasta con lui, negando qualsiasi esistenza futura al legame con De Martino.

Nei mesi successivi, soprattutto dopo la conclusione del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Corona ha continuato a commentare la vita privata del conduttore. Nel duemilaventitré, ha parlato di presunti tradimenti, alimentando il clima di pettegolezzi sulla separazione.

Ha dichiarato che Stefano De Martino nasconde segreti e scheletri nell'armadio, contribuendo attivamente alla percezione pubblica di una relazione tormentata e priva di trasparenza emotiva.

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La tregua e il suo rapido esaurimento

Una svolta apparentemente positiva si verificò nel duemilaventiquattro, quando Corona riferì di aver incontrato De Martino e di aver mantenuto con lui un ottimo rapporto. In quell'occasione, usò l'ironia per suggerire che De Martino dovesse ringraziarlo per la detenzione e Belen Rodriguez per la scelta di stare con lui.

Tuttavia, questa tregua mediatica si rivelò effimera. Nel duemilaventicinque, durante una nuova puntata del suo format televisivo, Corona ha nuovamente attaccato il conduttore, definendolo come un uomo ossessionato dalle donne e riproponendo vecchi pettegolezzi.

Il pedinamento e la reazione di De Martino

La situazione attuale è arrivata al culmine con la pubblicazione di un video su YouTube, dove Fabrizio Corona ha mostrato le dinamiche di un pedinamento subito da Stefano De Martino. L'ex re dei paparazzi racconta di aver messo sulle tracce del conduttore per interrogarlo su un presunto flirt tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser.

Corona è convinto che Stefano De Martino sia una persona ben informata su questi fatti personali. Dopo una serie di peripezie documentate video alla mano, il giornalista è riuscito a incontrare De Martino sotto casa, proprio mentre il conduttore era accompagnato dal figlio Santiago.

Davanti alle domande insistente di Corona, che chiedeva a gran voce di commentare la situazione, Stefano De Martino ha deciso di tagliare corto con fermezza. Ha ignorato le provocazioni, affermando chiaramente di dover andare a lavorare e che non aveva intenzione di dialogare.

Le ultime parole del conduttore sono state un netto rifiuto: non con me, dai. Questo episodio chiude un ciclo di tensioni, confermando che la relazione tra i due personaggi pubblici rimane profondamente conflittuale e priva di qualsiasi prospettiva di riconciliazione pubblica nel breve termine.