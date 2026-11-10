Fabrizio Corona torna paparazzo: il video 'King of P' e gli inseguimenti a Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez

Fabrizio Corona lancia 'King of P' su YouTube, ritrovandosi come paparazzo. Il video mostra gli inseguimenti a Belen e Cecilia Rodriguez per il presunto flirt con Ignazio Moser.

Il personaggio mediatico Fabrizio Corona annuncia un ritorno alle sue origini professionali con la pubblicazione del nuovo contenuto video denominato "King of P" sulla piattaforma YouTube. La produzione documenta in modo crudo e senza filtri l'attività di inseguimento giornalistico, presentando un racconto basato su telefonate concitate, appostamenti strategici e soffiature esclusive. L'obiettivo dichiarato è fornire uno spaccato reale del lavoro del paparazzo, lontano dalle telegiornali tradizionali.

Il ritorno di Corona al giornalismo di strada

Corona decide di riprendere il filo conduttore di una notizia già lanciata in precedenza durante il suo precedente format televisivo intitolato "Falsissimo". La vicenda centrale riguarda il presunto legame sentimentale tra la conduttrice Belen Rodriguez e Ignazio Moser, marito della sorella di Belen, Cecilia Rodriguez. Questa scelta narrativi mira a riattualizzare un argomento di forte impatto sociale che aveva già generato discussioni pubbliche nell'arco temporale precedente.

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L'incontro teso con Belen Rodriguez sotto casa

Il primo episodio documenta un tentativo di interazione diretta con Belen Rodriguez nei pressi della sua abitazione. Durante questo avvicinamento, l'uomo incrocia la storica amica della conduttrice, Patrizia Griffini, la quale reagisce con fermezza accusandolo pubblicamente di aver commesso un errore comportamentale. Fabrizio prova a giustificare la propria azione affermando che il suo intento fosse quello di agire "per loro", ma l'interlocutrice rifiuta qualsiasi spiegazione e si allontana subito dopo.

Pochi istanti dopo, Belen Rodriguez appare fisicamente e Corona inizia a seguirla a piedi, cercando di instaurare un dialogo. L'invito lanciato è esplicito: "Solo una parola Belen, parla con me. Parla con me e poi non torno più". La conduttrice sceglie la strategia del silenzio totale, accelerando il passo fino a correre per raggiungere il proprio palazzo e allontanarsi fisicamente dall'ex fidanzato, rifiutando ogni tipo di confronto diretto.

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L'appostamento a Ignazio Moser e l'incontro con Cecilia

Non soddisfatto dell'esito dell'incontro con Belen, l'autore del video si dirige verso l'abitazione di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Qui si apposta sotto l'ingresso principale e parla con il custode del palazzo, richiedendo la consegna di un messaggio all'ex ciclista. La condizione posta è chiara: Ignazio deve scendere a parlare con lui personalmente, altrimenti Corona e la sua troupe rimarranno appostati sotto il portone per diversi giorni consecutivi.

Ignazio Moser non si presenta all'appuntamento, spingendo l'operatore a concentrarsi sulla sorella di Belen. Cecilia Rodriguez viene individuata grazie alle indicazioni fornite da un collaboratore esterno. La scena successiva la vede passeggiare per strada con il proprio cane, di nome Ercole, e la figlia nel passeggino. Alle richieste insistenti di un confronto, la modella risponde con dura fermezza: "Non ho voglia di parlare con te Corona, io non rompo i coglioni a nessuno. Basta, non voglio parlarti. Io non do fastidio a nessuno".

La difesa di Corona e le dichiarazioni a Cecilia Rodriguez

Nonostante il netto rifiuto, Corona continua a insistere per spiegare la propria posizione. Afferma di aver compiuto un gesto positivo, sostenendo che grazie alla sua operazione "avete vinto voi" e che l'immagine di famiglia è stata ripulita. Sottolinea come la situazione abbia permesso a Cecilia di riprendere a lavorare con numerose pubblicità e di riunire la famiglia in pace, chiedendo conferma che non abbia fatto una cosa buona o giusta.

L'uomo aggiungi un riconoscimento personale, affermando di rispettare profondamente Cecilia Rodriguez, definendola l'unica persona che ammira. Ribadisce inoltre la sua professionalità dichiarando di svolgere il suo lavoro da quando lei lo conosce. Cecilia replica con scetticismo, ammettendo di non comprendere la natura precisa del suo attuale lavoro, a cui Corona risponde che è lui stesso a aver creato quella professione specifica.

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Conclusioni e prossimi passi nella narrative di Corona

Dopo aver chiuso definitivamente il confronto con Cecilia Rodriguez, la quale rientra nel proprio portone, l'uomo decide di rimettersi in viaggio per continuare le sue indagini. L'intero episodio è stato interamente filmato e successivamente montato per la pubblicazione digitale. Il contenuto si inserisce in una linea editoriale che mira a mostrare il dietro le quinte del lavoro di inseguimento, coinvolgendo anche altre figure come Stefano De Martino, considerato una persona a conoscenza della vicenda.

Il video rappresenta un ritorno alle radici dell'attività di Corona, posizionandolo nuovamente come attore centrale nelle vicende che coinvolgono le star dello spettacolo. La reazione delle coinvolte, caratterizzata dal rifiuto categorico di qualsiasi dialogo, evidenzia la complessità delle dinamiche mediatiche contemporanee. Il materiale raccolto resta disponibile sulla piattaforma YouTube per i seguaci del canale "King of P".