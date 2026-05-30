Facciamo rumore: il corto che ci ricorda di difendere il diritto di voto delle donne

Un cortometraggio realizzato dagli studenti di OffiCine-IED per l'ottantesimo anniversario del voto alle donne, diretto artisticamente da Silvio Soldini.

Un cortometraggio che immagina un futuro distopico in cui il diritto di voto alle donne viene messo in discussione. Il nuovo lavoro di OffiCine-IED, dal titolo 'Facciamo rumore', è stato realizzato per celebrare l'ottantesimo anniversario del suffragio femminile in Italia, conquistato il 2 giugno 1946.

La storia segue Stella, una giovane ragazza che scopre sui social l'indizione di un referendum per abolire il voto alle donne. Sconvolta, cerca di coinvolgere gli amici Carlotta e Marco, ma si rende conto che l'apatia generale è difficile da scalfire. Insieme, tentano diverse forme di protesta: da un'azione di mimo in un parco a un appello diretto a una ex professoressa, Paola Zanetti, interpretata da Ida Marinelli.

La donna, un tempo attivista, sembra ormai rassegnata, ma il confronto con Stella riaccende in lei una scintilla. Il corto, diretto artisticamente da Silvio Soldini, vuole ricordare che i diritti non sono mai definitivamente acquisiti e che ogni generazione deve impegnarsi per difenderli. Tra i protagonisti, Alessandra Curia, che interpreta Stella, racconta: 'Mi sono rivista subito in questa ragazza piena di energia, che vuole mettere la sua scrittura al servizio della collettività.

Si arrabbia quando vede la disillusione negli occhi degli altri e si ribella'. La sceneggiatrice Elena Beatrice aggiunge: 'Vorrei che dal corto emergesse che ognuno può e deve trovare il proprio modo per difendere ciò in cui crede. Non ce n'è uno giusto o sbagliato, ma è chiaro che bisogna farlo insieme. Da soli non si va da nessuna parte'.

Il corto è stato prodotto con la collaborazione degli studenti di OffiCine-IED, selezionati tra i più motivati, e ha come media partner il nostro giornale. La performance nel parco, in cui Carlotta tenta di infilare una scheda in un'urna mentre Marco glielo impedisce, è uno dei momenti più efficaci e simbolici del film. Silvio Soldini, regista e direttore artistico del progetto, sottolinea: 'L'idea è partita dagli stessi ragazzi, che sono molto motivati.

Il nostro compito è consigliare senza prevaricare, cercando di vedere come si concretizza la loro creatività'. Una scena particolarmente toccante vede Paola Zanetti, la professoressa, cercare di rimettere insieme i cocci di una tazza rotta, metafora di una vita di battaglie che sembrano andate in frantumi. Ida Marinelli, celebre attrice di teatro, spiega: 'Il mio personaggio è una donna disillusa, chiusa in se stessa.

Quando incontra Stella finge di non riconoscerla, ma poi confida al figlio che sapeva benissimo chi fosse. Ha già fatto le sue battaglie e ora tocca ai giovani'. Il corto si conclude con un messaggio di speranza e responsabilità: ognuno di noi ha il dovere di fare rumore per difendere i diritti conquistati, perché il silenzio può essere più pericoloso di qualsiasi minaccia esterna





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