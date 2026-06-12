Facebook e Messenger down a livello globale: milioni di utenti impossibilitati ad accedere

Un diffuso guasto tecnico ha colpito i server di Meta, rendendo inaccessibili Facebook e Messenger in tutto il mondo, Italia inclusa. Segnalazioni di schermate bianche, errori e login falliti. Ancora ignote le cause e i tempi di ripristino.

Martedì pomeriggio, un ampio guasto tecnico ha colpito i server di Meta, causando un'interruzione su scala globale dei servizi Facebook e Messenger. Milioni di utenti in tutto il mondo, Italia compresa, stanno segnalando l'impossibilità di accedere ai propri profili e di utilizzare le funzionalità di messaggistica.

Il problema non riguarda le singole connessioni: sono proprio i social network a risultare irraggiungibili. Secondo le segnalazioni provenienti dall'Italia, il blocco è iniziato poco dopo le ore 15. Chiunque provi a navigare si trova di fronte a schermate bianche, caricamenti infiniti o messaggi di errore. La situazione sta rimbalzando rapidamente da un continente all'altro, confermando che il guasto ai server di Mark Zuckerberg ha una portata internazionale.

Al momento, i disagi più significativi legati al blocco di Facebook e Messenger si stanno riscontrando soprattutto da interfaccia desktop. Chi tenta di connettersi da computer nota che la piattaforma non si apre, non carica i contenuti della bacheca o lo fa in modo estremamente lento. In molti casi, l'applicazione scollega automaticamente gli account impedendo di effettuare un nuovo login.

Il blackout ha colpito anche le stesse pagine del portale Downdetector dedicate al monitoraggio di Facebook e Instagram, probabilmente a causa dell'enorme mole di segnalazioni arrivate in contemporanea da parte degli utenti nel giro di pochissimi minuti. Non è ancora dato sapere quale sia la causa tecnica originaria del guasto, né sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte dell'azienda sui tempi necessari per il totale ripristino delle normali funzioni.

L'interruzione ricorda i precedenti downtime che hanno colpito la piattaforma in passato, sollevando ancora una volta interrogativi sulla resilienza dell'infrastruttura e sull'impatto economico e sociale di un simile evento. Per molti utenti, Facebook non è solo un social network ma uno strumento di lavoro, di comunicazione e di mantenimento dei legami sociali; la sua improvvisa indisponibilità genera pertanto forte frustrazione e isolamento digitale.

L'evento sta generando un'ampia discussione online, con molti utenti che migrano temporaneamente verso altre piattaforme come Twitter (X) per ricevere aggiornamenti o semplicemente per collegarsi. La portata globale del problema suggerisce un failure sistemico, potenzialmente legato a un aggiornamento difettoso, a un problema di configurazione dei DNS o a un overload dei server centrali.

Gli esperti di cybersecurity sottolineano che guasti di questa entità, seppur rari, evidenziano la concentrazione di traffico e dati in poche grandi aziende tech, con conseguenti rischi per la privacy e la continuità del servizio. Resta da vedere quando Meta riuscirà a risolvere il problema e se fornirà una spiegazione dettagliata agli utenti e agli investitori.

Nel frattempo, l'incidente riapre il dibattito regolatorio sulla dipendenza da poche piattaforme digitali e sulla necessità di piani di emergenza più robusti per garantire la stabilità dei servizi essenziali online





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