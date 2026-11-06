FAI per il clima: sedici Beni aperti in Italia contro la crisi climatica

Il FAI apre sedici Beni in tutta Italia con percorsi guidati, passeggiate e incontri con esperti, in vista della COP31. Un programma dedicato alla resilienza dei territori.

Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, invita cittadini e visitatori a percorrere la Penisola per osservare da vicino le ferite che il cambiamento climatico ha lasciato sul territorio e le strategie concrete messe in campo per proteggerlo. L'iniziativa arriva alla vigilia della COP31, la Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, e si inserisce in un'estate segnata da raffiche improvvise di venti fortissimi che hanno colpito il paesaggio italiano.

Sedici Beni della Fondazione apriranno le proprie porte con percorsi guidati, passeggiate nella natura e momenti di confronto con esperti del settore scientifico e ambientale. Il programma, legato all'hashtag FAIperilclima, mira a far comprendere come la natura si stia adattando e quali scelte siano necessarie per garantire la resilienza dei luoghi storici e paesaggistici.

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Il programma del sabato e della domenica nei Beni FAI

Il sabato i visitatori potranno partecipare all'esperienza intitolata 'Saper invernare', dedicata alle strategie millenarie che gli alberi utilizzano per superare i freddi invernali e le carenze d'acqua. Il percorso permette di osservare direttamente come le piante reagiscono a condizioni ambientali sempre più difficili.

La domenica l'attenzione si sposta sulla gestione consapevole delle risorse idriche. Lo staff del Bene mostrerà una vasca di raccolta delle acque piovane, riconvertita dal FAI per servire un sistema di irrigazione a ridotto consumo energetico. L'esempio dimostra come un intervento semplice possa ridurre la pressione sulle risorse disponibili.

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Castello della Manta e Villa Necchi Campiglio: due case studio del clima

Al Castello della Manta, in provincia di Cuneo, la domenica sarà dedicata a un itinerario che ripercorre le variazioni climatiche attraverso i secoli. Il percorso parte dalla quattrocentesca Sala Baronale e arriva alla cinquecentesca Sala delle Grottesche, costruita durante la Piccola Età Glaciale.

Dalle finestre del castello è visibile il paesaggio alpino, un osservatorio privilegiato per toccare con mano l'arretramento dei ghiacciai e le trasformazioni in atto sugli ecosistemi di montagna. Il confronto tra le sale storiche e il panorama mostra in modo diretto il legame tra passato climatico e condizioni attuali.

A Milano, Villa Necchi Campiglio ospiterà l'appuntamento intitolato 'Colori d'Autunno'. L'incontro cercherà di rispondere a una domanda centrale per le città: come progettare e curare gli spazi verdi urbani affinché diventino infrastrutture capaci di mitigare le isole di calore e resistere ai periodi di prolungata siccità. Verrà inoltre affrontato il ruolo sociale del verde nella crescita della comunità.

Spazio Clima e il ciclo Il bello delle rinnovabili

Tra le novità più rilevanti del calendario spicca il debutto di Spazio Clima, un ciclo di tre appuntamenti serali a ingresso libero. Gli incontri sono pensati per far dialogare il mondo del design, dell'architettura e dell'arte contemporanea con la ricerca scientifica.

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Il primo incontro, intitolato 'La responsabilità del progettare', fa parte del ciclo di convegni 'Il bello delle rinnovabili'. L'obiettivo è analizzare il rapporto tra innovazione tecnologica, decarbonizzazione e salvaguardia della bellezza del territorio. Il confronto sulle sfide della transizione energetica sarà sviluppato nel rispetto dei vincoli paesaggistici.

Il percorso proseguirà nei mesi successivi e toccherà la Calabria e la Liguria. Il programma offre così un quadro esteso di iniziative che collegano la tutela del patrimonio culturale e naturale alle scelte energetiche e urbanistiche necessarie per affrontare gli effetti della crisi climatica.