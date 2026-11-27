L'indagine sui legami tra ndrangheta, servizi segreti e Falange Armata. Analisi delle psy-ops e del delitto Mormile per comprendere la guerra psicologica in Italia.

La Procura di Milano ha avviato una specifica istruttoria per associazione finalizzata al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico, investigando sul fenomeno della Falange Armata. Il procuratore Marcello Viola e il magistrato Alessandro Gobbis hanno delegato le attività investigative al Reparto Operazioni Speciali dei Carabinieri, il Ros, come comunicato il 26 novembre. Questa decisione legale nasce dall'esposto depositato nel 2023 dall'avvocato Fabio Repici, che rappresenta Stefano Mormile e l'Associazione dei familiari delle vittime della Falange Armata. Il dossier raccolto contiene oltre trecento pagine e collega eventi cronologici distanti, dal 1990 al 2014.

Origini ndrangheta e delitto Mormile del 1990

L'indagine parte dall'omicidio di Umberto Mormile, educatore nel carcere di Opera, ucciso il 11 aprile 1990 a Carpiano, in provincia di Milano. La competenza della Procura milanese è stata stabilita proprio in base alla giurisdizione del primo delitto. La Falange Armata ha presentato la sua prima rivendicazione telefonica all'Ansa di Bologna il 27 ottobre 1990. Nel processo sulla ndrangheta stragista, il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo ha sostenuto che la sigla fu utilizzata per confondere le reali motivazioni dell'assassinio, commissionato dal boss Domenico Papalia. L'executant Antonio Schettini dichiarò nel 1996 che il nome derivasse da elementi devianti dei servizi segreti.

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Direzione unica e espansione geografica delle stragi

L'analisi congiunta suggerisce un'unica regia eversiva dietro la sigla, estendendo la competenza penale a eventi nazionali. La Falange Armata riapparve in Calabria il 9 agosto 1991 per l'omicidio del magistrato Antonino Scopelliti. L'esposto collega inoltre le stragi degli anni 1992 e 1993, l'attentato alla Uno bianca e le minacce del 2014. Secondo l'avvocato Repici, le vittime totali attribuibili al fenomeno sarebbero cinquantaquattro. La strategia del terrore ha incluso attentati celebri come i Georgofili a Firenze e l'agguato ai carabinieri Fava e Garofalo, dove i Graviano e Filippone furono condannati all'ergastolo nel 2020.

Ipotesi servizi segreti e guerra psicologica

Un nodo cruciale riguarda l'eventuale collegamento con apparati di intelligence durante la Guerra fredda. Giuseppe Lombardo ha ipotizzato che la Falange Armata, insieme a Gos e Nac, costituisse la sezione K della VII divisione del Sismi. Questa affermazione non è un dato acquisito; nel 1991, l'ammiraglio Martini e il generale Inzerilli negarono pubblicamente l'esistenza della sezione K. Un indizio rilevante proviene da Paolo Fulci, ex capo del Cesis, che riferì ai magistrati di Palermo come la mappa delle telefonate della Falange coincidesse con le sedi periferiche del Sismi. Le motivazioni di primo grado nel processo Mormile definiscono forte il sospetto, ma precisano che si tratta di ipotesi non di prove.

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Tecnica psy-ops e analisi semantica dei comunicati

Le operations psicologiche, o psy-ops, mirano a orientare le percezioni dell'opinione pubblica mediante propaganda e falsa attribuzione. Il pentito Filippo Malvagna riferì che Riina ordinò l'uso della sigla per creare confusione. L'analisi dei comunicati rivela schemi sospetti: alla One bianca, la telefonata di rivendicazione arrivò all'Ansa il 4 maggio 1991. Un'inchiesta di Fanpage ha applicato un'intelligenza artificiale a oltre milletrécento comunicati, ottenendo risultati preliminari ma non peritali. L'obiettivo del marchio era confondere più che rivendicare, precedendo o seguendo gli attentati per massimizzare l'impatto mediatico.

Evoluzione delle condanne e prospettive future

Il percorso giudiziario ha subito svolte significative con effetti diretti sull'iter processuale. Nel dicembre 2024, la Corte di Cassazione annullò le condanne per i reati di sangue di Graviano e Filippone, confermando però la strategia stragista. L'appello bis è previsto per il 10 luglio 2026, quando si manterrà l'ergastolo. Nel caso Mormile, Vittorio Foschini fu condannato in primo grado e rinunciò all'appello, mentre Salvatore Pace fu assolto. La sigla tornò alla ribalta nel 2014 con una lettera a Riina in carcere, segnando la fine di un'epoca di minacce. Nessuna sentenza definisce ufficialmente la Falange Armata come un'operazione psicologica strutturata dai servizi.