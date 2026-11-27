UE e Regno Unito bloccano l'accordo climatico alla COP di Antalya, ritenuto inadeguato. La crisi energetica e i disastri ambientali accelerano la transizione verso le rinnovabili.

Le trattative per un accordo climatico globale svoltesi a Antalya si sono concluse senza alcun risultato concreto, interrompendo un processo che molti osservatori avevano paragonato alla fallimentare COP 15 di Copenaghen del 2009. A differenza di quella passata crisi, tuttavia, il blocco attuale sembra rappresentare un segnale di maturazione politica piuttosto che un semplice fallimento diplomatico, con attori chiave come l' Unione Europea e il Regno Unito che hanno deliberatamente scelto di non firmare.

La Posizione Europea e Britannica sull'Inadeguatezza

L'Unione Europea e il Regno Unito hanno dichiarato inaccettabile la proposta di compromesso avanzata dalla Presidenza turca della conferenza, valutandola insufficiente per affrontare l'attuale emergenza climatica globale. Questa decisione drastica sottolinea una nuova linea dura adottata dalle maggiori economie occidentali, che rifiutano di accettare compromessi superficiali o formulazioni vaghe che non rispecchino l'urgenza scientifica della situazione.

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Il Cambio di Percezione del Rischio Climatico

La tragedia verificatasi in Nepal il 26 agosto di quest'anno, caratterizzata da centinaia di vittime e migliaia di dispersi a seguito del collasso di un ghiacciaio himalayano, ha drasticamente alterato la percezione pubblica del pericolo ambientale. Questo evento catastrofico ha segnato un punto di svolta psicologico collettivo, trasformando l'ansia climatica in un terrore concreto legato alla vulnerabilità di fronte a eventi meteorologici estremi imprevisti.

Crisi Energetica e la Minaccia allo Stretto di Hormuz

Oltre alle preoccupazioni ambientali, la stabilità geopolitica ha subito un colpo decisivo a causa delle tensioni nello Stretto di Hormuz, che mettono a rischio il flusso globale di petrolio e gas naturale. La guerra scoppiata nel cuore d'Europa nel 2022 aveva già dimostrato la fragilità della dipendenza dalle energie fossili, spingendo i governi a prioritizzare la sicurezza energetica come questione fondamentale di tutela nazionale e individuale.

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La Rivoluzione delle Fonti Rinnovabili Globali

La rottura dell'accordo politico coincide con una rapida trasformazione tecnologica ed economica nel settore energetico mondiale, dove le fonti rinnovabili hanno raggiunto la parità produttiva con il carbone per la generazione elettrica. Dieci anni fa, la produzione rinnovabile rappresentava solo la metà di quella fossile, mentre oggi le due fonti sono equivalenti, segnando un passaggio storico nella storia dell'energia globale.

Il Boom dello Stoccaggio e la Riduzione dei Costi

La capacità di stoccaggio energetico industriale è aumentata in modo esponenziale, passando da soli 2 gigawattora installati annualmente a oltre 300 gigawattora nella situazione attuale. Parallelamente al potenziamento delle infrastrutture di accumulo, il prezzo delle batterie è diminuito di oltre il 90%, rendendo la transizione energetica economicamente sostenibile e accessibile, e offrendo un'alternativa concreta e immediata alle economie basate sui combustibili fossili.